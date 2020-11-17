Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa Arslan'ın kullandığı 1 ULV 617 yabancı plakalı otomobil, Antalya- Konya kara yolu Cendeve Kavşağı yakınlarında, Mustafa Tezcan yönetimindeki 07 ANN 800 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Tezcan, araçtaki Velican, Gizemnur ile Menekşe Tezcan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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