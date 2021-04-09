Antalya'da kan donduran cinayetin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Antalya'da kan donduran cinayetin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi

09.04.2021 13:37
Antalya'da kan donduran cinayetin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 1,5 yıldır haber alınamayan 55 yaşındaki bir kişinin ceset parçalarının, müstakil evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 1,5 yıldır haber alınamayan 55 yaşındaki bir kişinin ceset parçalarının, müstakil evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği fakat aralarında alacak verecek meselesi olduğunu doğruladıkları öğrenildi.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki anne Sultan Akhan, 13 Ocak 2020 tarihinde Silvan Emniyet Müdürlüğüne oğlu hakkında kayıp başvurusu yaptı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği, Eken'i bulmak için aramalar yapıldı. Eken'in öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, güvenlik kamerası ve cep telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

Kayıtlardan Süleyman Eken'in en son kadın kuaförü O.Y. ve kardeşi M.Y. ile görüştüğünü belirleyen ekipler, incelemelerini bu yöne doğru kaydırdı. Ekipler Eken'in telefon sinyalinin son olarak Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi 412 Sokak'taki müstakil evden geldiğini de tespit etti. Anneleriyle yaşadığı belirtilen O.Y. ve M.Y. kardeşlerin evinin çevresinde arama yapıldı, iş makineleriyle kazı gerçekleştirildi. Kadavra köpeği "Melo" ile yapılan aramada Eken'in cesedi parçalanmış halde evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulundu. Polis ekipleri, itfaiyenin desteğiyle çukurdan cesedin parçalarını çıkardı. Cesedin kafasına ulaşamayan ekipler, evin karşısındaki ormanlık alan kenarındaki toprak yığınlarında ve makilik alanda iş makinesiyle arama yaptı. Diğer taraftan bir iş makinesi de evin bahçesindeki çukurda kafayı aramaya devam etti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından ceset Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler ev ve çevresinde yaptıkları aramada cesedin kafa ve göğüs kafesi bölümüne ulaşamazken, çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

"Suçlamaları kabul etmediler"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen 2 şüphelinin, suçlamaları kabul etmedikleri ve olayla alakaları yokmuş gibi davrandıkları öğrenildi. Çelik yelek giydirilen O.Y. ve M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelekli şekilde adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya'da kan donduran cinayetin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi
Antalya'da kan donduran cinayetin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi
Antalya'da kan donduran cinayetin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi
Antalya'da kan donduran cinayetin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi
Antalya'da kan donduran cinayetin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi
Antalya'da kan donduran cinayetin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi
Antalya'da kan donduran cinayetin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi
Antalya'da kan donduran cinayetin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi
Antalya'da kan donduran cinayetin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Döşemealtı, Cinayet, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kan donduran cinayetin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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