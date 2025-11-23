Antalya'da kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı - Son Dakika
Antalya'da kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Antalya\'da kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı
23.11.2025 19:17
Antalya'da kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesine jandarma ekipleri, önceki gün gece vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına operasyon düzenledi.

Antalya'da kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 5 KAMYON VE 3 KEPÇEYE EL KONDU

Bölgede kum yüklediği belirlenen iş makinelerine ve kamyonlara el konuldu. Jandarma ekiplerini fark ederek 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar kovalamacanın ardından yakalandı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi. Şüphelilerden Seydi İ. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

KUM OCAĞINA DÖNEN SAHİLLER DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

İhbarlar ve talan edilen sahillerin ardındankum hırsızlarına karşı mücadele başlatan jandarma ekipleri; havadan dron, karadan resmi ve sivil devriyelerle kum hırsızlarının peşine düştü. Boğaz sahilinde yapılan dron çekimlerinde kum hırsızlarının sahili nasıl talan ettikleri, doğal dengeyi nasıl bozdukları, sahilin içler acısı hali en ince ayrıntısıyla gözler önüne serildi.

Antalya'da kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

JANDARMA HIRSIZLARA KARŞI GECE GÜNDÜZ DEVRİYE GÖREVİNE BAŞLADI

Jandarma ekipleri, kum hırsızlığının yoğun olarak yapıldığı belirlenen Ulualan mevkii Boğaz sahilinde havadan dron ile denetimlerini sürdürürken, sahilden de sivil ve resmi ekipler devriye görevi yapıyor. Yetkililer, özellikle çamlık bölgede yerleştirilecek kapanlarla çamlığa giriş çıkışların gece-gündüz denetim altına alınacağını dile getirdiler.

Antalya'da kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Antalya'da kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Antalya'da kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya'da kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı - Son Dakika
