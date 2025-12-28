Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve karlı hava etkili olurken, Antalya'da 15 dereceyi bulan hava sıcaklığıyla sahiller doldu. Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk dron ile görüntülendi.

Soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkili olurken; turizm kenti Antalya yazdan kalma bir gün yaşadı. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye ulaştı.

ANTALYA'DA YAZDAN KALMA GÜN

Güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne akın ederken, kimi denize girdi, kimi ise güneşlendi, bazıları da ailesiyle deniz manzarasına karşı sohbet etti. Hafta sonunu sahilde değerlendirenlerin oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde sahil boyunca yaşanan hareketlilik dikkati çekti.