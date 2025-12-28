Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı - Son Dakika
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

28.12.2025 17:49  Güncelleme: 18:35
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Yurdun büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da hava sıcaklığı 15 dereceye ulaştı. Vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve karlı hava etkili olurken, Antalya'da 15 dereceyi bulan hava sıcaklığıyla sahiller doldu. Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk dron ile görüntülendi.

Soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkili olurken; turizm kenti Antalya yazdan kalma bir gün yaşadı. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye ulaştı.

ANTALYA'DA YAZDAN KALMA GÜN

Güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne akın ederken, kimi denize girdi, kimi ise güneşlendi, bazıları da ailesiyle deniz manzarasına karşı sohbet etti. Hafta sonunu sahilde değerlendirenlerin oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde sahil boyunca yaşanan hareketlilik dikkati çekti.

Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Hava Durumu, Güneşli, Antalya, Güncel, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    ne dolmasi ya çok soğuk hava 2 gündür eski resimler bunlar 3 0 Yanıtla
