Antalya'da son 48 saatte metrekareye yüzlerce kilo yağış düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da son 48 saatte metrekareye yüzlerce kilo yağış düştü - Son Dakika

Antalya'da son 48 saatte metrekareye yüzlerce kilo yağış düştü

6 saat önce

Antalya'da iki geceden bu yana etkili olan sağanakta Serik ilçesi metrekareye 214 kilogram yağışla ilk sırayı aldı.

Antalya'da son 48 saatte metrekareye yüzlerce kilo yağış düştü, System.String[]

Antalya'da iki geceden bu yana etkili olan sağanakta Serik ilçesi metrekareye 214 kilogram yağışla ilk sırayı aldı. Bazı bölgelerde su baskını, bazı bölgelerde şiddetli rüzgar olarak kendini gösteren olumsuz hava şartları kent genelinde önemli bir kayba şu ana kadar yol açmadı. Özellikle Serik'te su basan ekili arazilerde maddi hasar oluşurken, devrilen ağaçlar, çöken çatılar ve yükselen sular sebebiyle araçlar hasar gördü. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yağmurun etkisini kaybettiği bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Pazar günü gece başlayıp Salı sabahına kadar devam eden sağanak yağmurlarda Serik'te metrekareye 214, Manavgat Beşkonak'ta 203, Manavgat merkezde 103, İbradı'da 190, Belek'te 159, Gazipaşa'da 157, Aksu'da 139, Gündoğmuş'ta 138, Alanya'da 95, Akseki'de 107, Antalya merkezde ise 80 kilogram yağış düştü. Serik'in Karadayı, Boğazkent, Belek ve Kadriye mahallelerinde derelerin taşması sonucu tarlalar, narenciye bahçeleri ve yollar su altında kaldı. Yağış sebebiyle bazı bölgelerinde hayat durma noktasına gelirken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Gazipaşa'nın bazı mahalleleri metrekareye düşen 100 kilogramlık yağış sebebiyle adeta göle dönerken, sürücüler trafikte zorluk yaşadı, şelalelerin debisi arttı. İtfaiye ekipleri meteorolojik gelişmeleri takip ederek, olaylara kısa sürede müdahale etti.


Alanya'da seralar yerle bir oldu


Alanya'da dün gece boyu devam yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 103.6 kilogram yağışın düştüğü Alanya'da yağmurla ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla birlikte oluşan hortumda Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz gibi mahallelerdeki 100 dönümlük seralar zarar gördü. Hortumda çok sayıda seranın çatısı uçtu, camları kırıldı, naylonları yırtıldı ve içerisinde bulunan ürünler zarar gördü. Oluşan hortumda Konaklı Mahallesi'nde bulanan bazı iş yerlerinin sundurmaları yıkıldı. Yıkılan sundurmalar park halindeki araçlara maddi hasar verdi.


Kemer'de duvarlar yıkıldı


Kemer'de günlerdir devam eden yağış, Yeni Mahalle'de 10 kişinin yaşadığı 2 katlı binanın önündeki istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda, binada ve komşu binalarda oturan vatandaşlar büyük bir gürültü ve sarsıntı hissetti. Dışarıya çıkanlar, binanın bahçesinin büyük bölümünün, istinat duvarıyla birlikte yok olduğunu fark etti. Kimsenin yaralanmadığı olayın şokunu atlatan bina sakinleri, kalan toprağın da yağışla çökerek binanın tehlikeye girmemesi için belediyeyi arayarak yardım istedi. Belediyenin gönderdiği brandayı bahçenin kalan bölümüne örten vatandaşlar, brandayı örtebilmek için bahçede kalan meyve ağaçlarını kesmek zorunda kaldı.


Gazipaşa'da hayat felç oldu


Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde de dün sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası ilçede hayat felç oldu. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre metrekareye saatte 100 kilogram yağışın düştüğü ilçede ana yollar sular altında kaldı. Yoldan yarım metre yukarıda bulunan iş yerlerini bile su bastı. Yoldan geçen araçların neden olduğu dalga nedeniyle iş yerleri sular altında kalan esnaf, kendi çaresini kendisi üretti. Yolu şeritle kapatan esnaf dalga oluşumunu engellemeye çalıştı.


İptal edilen antrenmanlar bugün yeniden başladı


Turizm bölgesi Belek'te birçok yol sular altında kalırken, dereler de taştı. Acısu Deresi'nin taşması sonucunda, derenin etrafında bulunan tarlalar sular altında kalırken, bölgedeki bazı yollar da ulaşıma kapandı. Devre arası kamp çalışmalarını yapan futbol kulüpleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle program değişikliğine gitti. Fenerbahçe, Alanyaspor, Gaziantep FK gibi birçok Süper Lig ekibi dün sabah sahada yapacağı ancak iptal ettiği çalışmalarına bugün yeniden başladı.


Kurşunlu Şelalesi coştu


Debisi yükselen Kurşunlu Şelalesi'nde ise izleyenlere görsel şölen oluştu. Aksu bölgesindeki yağış, son yıllarda su seviyesi düşen Kurşunlu Şelalesi'ni olumlu ölçüde etkiledi. Özellikle yaz döneminde debisi ciddi düzeyde azalan Kurşunlu Şelalesi, yağışların ardından adeta coştu. Şelaleden kuvvetli su akarken yağmurdan dolayı suyun rengi de değişti.


Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, yağmurun dindiği bölgelerde sahaya inerek hasar tespit çalışmalarına başladıkları bildirildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı
Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi Defalarca bıçakladığı eşini ağır yaralayan şahıs: Bende o beyin yok Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı

Son Dakika Haberleri
22:38 Rüzgarda panodan kopan parçaların yaraladığı kişi öldü - Son Dakika
22:37 Karabük polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
22:35 PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika
22:35 Kanada, Irak'taki askerlerini geçici olarak Kuveyt'e gönderiyor - Son Dakika
22:31 İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 22:39:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da son 48 saatte metrekareye yüzlerce kilo yağış düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]