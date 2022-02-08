Tur minibüsündeki alev alev yandı, turistler canlarını zor kurtardı - Son Dakika

Tur minibüsündeki alev alev yandı, turistler canlarını zor kurtardı

Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otelden deri mağazasına turist götürmekte olan tur minibüsü hareket halindeyken D-400 karayolunda alev alev yandı. Üst üste patlamaların yaşandığı yangın sırasında minibüste bulunan 3 Japon turist ve araç sürücüsü güçlükle açılan kapıdan koşarak kendilerini dışarı attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki içerisinde Japon turistlerin bulunduğu Aziz Bayram'ın kullandığı 07 DY 848 plakalı tur minibüsü, Manavgat Batı Side köprülü kavşağını geçtiği sırada altından ve motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracı yolun sağına çekerek duran araç sürücüsü Aziz Bayram ve araçta bulunan Japon turistler güçlükle açılan kapıdan kendilerini dışarı atarak hızla araçtan uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahalede bulunmak isterken araçta üst üste patlamalar meydana geldi. Bir anda alev topuna dönüşen minibüs, Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aracının yanışını izledi

Turistlerle birlikte araçtan kendilerini güçlükle dışarı atan araç sürücüsü Aziz Bayram, Sorgun'dan bir otelden aldığı turistleri deri mağazasına götürdüğünü belirterek "Üst geçidi inerken bir anda aracın debriyajı kilitledi ve frenlerin tutmadığını fark ettim. Aşağıdan alev aldı. Aracı yolun sağına çekip yolcuları indirdim ve araçtan uzaklaştık. Arka arkaya patlamalar oldu" dedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Aracın yanma anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, aracın gelip durması, güçlükle açılan kapıdan inen turistlerin araçtan kaçarak uzaklaşması, araç sürücüsünün uzaklaşması, patlamalar ve itfaiyenin müdahalesi yer aldı.