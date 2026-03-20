Antalya\'da yangın faciası: 5\'i çocuk 6 ölü

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Bir evde çıkan yangında 5'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi.
Yangın, gece saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede evi sarması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangında 3 kişinin kurtulduğu öğrenildi.
Öte yandan hayatını kaybedenler arasında yer alan annenin hamile olduğu bilgisi, facianın boyutunu daha da ağırlaştırdı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
