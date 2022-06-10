Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda hırsızlık olayına karışan 5 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.İ, F.K, B.K ve C. K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, V.Ş, M.U, M.Y, H.Ö, H.K. ve M.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, Akseki- İbradı kara yolu Emiraşıklar Mahallesi ile Akseki- Seydişehir kara yolu Yarpuz Mahallesi mevkisinde kiraladıkları araçla gece saatlerinde bariyer çalan M.K, H.K, M.U, V.Ş ve F.K'yi suçüstü yakaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yoldaki demir bariyerleri çalan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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