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Son dakika haber... Antalya'daki orman yangınlarında görev alan itfaiyeci, yöre halkının ilgisini unutamıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Antalya'daki orman yangınlarında görev alan itfaiyeci, yöre halkının ilgisini unutamıyor

29.09.2021 11:28

Son dakika haber... Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için bölgeye giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Egemen İskender, yangınla mücadele ederken yaşadıklarını unutamıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için bölgeye giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Egemen İskender, yangınla mücadele ederken yaşadıklarını unutamıyor.

Manavgat ilçesindeki yangına müdahale etmek üzere Trabzon'dan 31 Temmuz'da yola çıkan İskender ve beraberindeki 3 kişilik itfaiye ekibi, 8 Ağustos'a kadar bölgede görev yaptı.

Yangınların söndürülmesi için özveriyle çalışan ekip, kente döndükten sonra da bölge halkıyla yaşadıkları sıcak diyalogları unutamadı.

İtfaiye çavuşu Egemen İskender, AA muhabirine, lise yıllarında yöneldiği itfaiyecilik mesleğinin kendisi için farklı bir aşk olduğunu, görevi sırasında insanlara yardım etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İtfaiyeciliğin su ve hortumdan ibaret olmadığına işaret eden İskender, trafik kazaları, sel felaketleri, depremler, yangınlar, arama kurtarma gibi çeşitli görevleri bulunduğunu anlattı.

İskender, önceki yıllarda Trabzon'un Araklı, Giresun'un Dereli ilçesindeki seller ile Artvin'in Yusufeli ilçesindeki ev yangınlarında görev aldığını belirterek, en son Antalya'daki orman yangınlarına müdahale için gittiğini aktardı.

Antalya'daki yangınları televizyonlardaki haberlerden öğrendiğini kaydeden İskender, "Tüm vatandaşlar gibi biz de endişeli ve kaygılı bir şekilde yangınlarla ilgili detayları takip ettik. Bu gelişmeleri izlemek dışında bir de bekleyişimiz vardı. Her an bir telefon gelebilir, o telefonla yangına çıkış yapabiliriz diye sabırsızlıkla bekledik. Sonunda bize o telefon geldiği zaman hızlı bir şekilde organize olarak Antalya'nın Manavgat bölgesine hareket ettik." dedi.

Egemen İskender, komuta merkezinde Türkiye'den gelen diğer ekiplerle yangınlara müdahale için toplandıklarını belirterek, bölgeye ulaşır ulaşmaz işe koyulmak için başvuruda bulunduklarını ve kendilerine görev verilmeye başlandığını söyledi.

Yöre halkının misafirperverliğini unutamıyor

Manavgat'taki ormanlarda aktif yanan bölgeleri söndürerek soğutma çalışmaları yaptıklarını vurgulayan İskender, şöyle devam etti:

"En çok duygulandığımız şey insanların bize olan davranışları ve misafirperverliğiydi. Yangınlar bitti, geldik, üzerinden belli bir zamanda geçmiş olabilir ama insanların bizlere olan yaklaşımını hiç unutamayacağım. Sadece itfaiyeciler değil, devletimiz ve iş adamları gibi grupların, oradaki insanlara, çalışanlara ve yangından etkilenenlere temel ihtiyaç kolileri, yiyecek, içecek kişisel bakım kolileri gönderdiklerini gözlemledik. Bölgeye sürekli yardımlar yapıldı. Bir teyzemizin evi hasar görmüş, arazisi yanmış ama onu, kendisine gelen temel ihtiyaç kolisini çalışanlara verirken gördüm. Ondan sonra 'Biz iyi ki buradayız.' dedim. Orada çalışanlardan 'Yorulduk.' diye bir şey söyleyen olmadı."

İskender, yangın bölgesinde görev yaptıkları süre içerisinde öğrenci yurtlarında kaldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Oradaki otellerde çalışanlar bizlere temizlik ve yemek konusunda yardımcı olmak için mesailerini bitirdikten sonra kaldığımız yurtlarda ücretsiz çalışıyorlardı. Azerbaycanlı nükleer fizikçi bir ağabeyimiz, kendi imkanlarıyla Azerbaycan'dan gelip bize yardım etmek istediğini söyledi. Yemek, su, temizlik her şeyimize yardımcı oluyordu. Türk milleti olarak afet ve yangın gibi olaylarda ne kadar hızlı bir şekilde kenetlenebildiğimizi, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebildiğimizi gördük. Hatta Türkiye'yi de geçtik, yurt dışından da gelen yardımları gördüm. Burada inanın duygulanmamak elde değil, bunları anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor."

"Orada nasıl tek yürek olduğumuzu gösterdik"

Çalışmaları sırasında soğutma yaptıkları alanda zaman zaman yangından etkilenen hayvanları da gördüklerine, buldukları bir kaplumbağayı bakımını yaptıktan sonra güvenli bölgeye taşıdıklarına değinen İskender, bir canlının hayatına dokunmanın kendilerine moral verdiğini dile getirdi.

İtfaiye çavuşu İskender, Türkiye'de bugüne kadar çıkan en büyük yangınlardan birinde görev yapmanın gururunu yaşadığını vurgulayarak, "Keşke bu yangın hiç olmasaydı, insanlar, hayvanlar ve doğa zarar görmeseydi ama oldu bir kere, madem olduysa ekibimle birlikte burada görev yapmak benim, teşkilatım için büyük bir gurur. Çünkü biz orada nasıl tek yürek olduğumuzu gösterdik. Allah hiçbir ülkeye ve devlete afet göstermesin. Ama bu şekilde bir afet olursa biz ekip olarak her zaman hazırız." ifadesini kullandı.

Son dakika haber... Antalya'daki orman yangınlarında görev alan itfaiyeci, yöre halkının ilgisini unutamıyor
Son dakika haber... Antalya'daki orman yangınlarında görev alan itfaiyeci, yöre halkının ilgisini unutamıyor
Son dakika haber... Antalya'daki orman yangınlarında görev alan itfaiyeci, yöre halkının ilgisini unutamıyor
Son dakika haber... Antalya'daki orman yangınlarında görev alan itfaiyeci, yöre halkının ilgisini unutamıyor

Manavgat, İskender, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Antalya'daki orman yangınlarında görev alan itfaiyeci, yöre halkının ilgisini unutamıyor - Son Dakika


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