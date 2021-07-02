Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya Şehir Tiyatroları ilçe turneleri kapsamında komedi oyunu "Takıntılar"ı Manavgat ve Alanya'da sahneleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Laurent Baffie'nin yazdığı Fransız komedisi olan Takıntılar'ı 3 Temmuz Cumartesi 20.30'da Manavgat'taki Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneye taşıyacak.

Deniz Hamzaoğlu'nun yönetiminde aynı oyun 4 Temmuz Pazar günü saat 20.30'da Alanya'da Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Muratpaşa Belediyesinin plajlarına mavi bayrak

Muratpaşa Belediyesi'nin falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan Konserve Koyu, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş falez plajlarına mavi bayrakları törenle teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erenkuş Falez Plajı'nda düzenlenen törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bambus Plajı, Kaleiçi'ndeki Adalar Plajı ve talep ettiğimiz diğer plajların Muratpaşa Belediyesi uhdesine aktarılmasını önemsediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından mavi bayrak Uysal ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren tarafından direğe çekildi.

Kepez'de "Nostaljik Sinema Günleri" başladı

Kepez Belediyesi'nin sinemaseverleri Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle buluşturduğu "Nostaljik Sinema Günleri", Dokumapark'ta başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinliğin açılışına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Yıldızların altında, yeşil çam rüzgarlarıyla, Antalya meltemlerinin birbirine karıştığı hoş güzel gecelerde geçmişe yolculuk yapacağız." ifadesini kullandı.

31 Ağustos'a kadar devam edecek Nostaljik Sinema Günleri'nde konserler, çocuk tiyatroları da yer alacak.