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Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya'dan kısa kısa

13.01.2022 15:35
Antalya'dan kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 99'uncu yılında belediye fuaye alanında açılan sergi ile andı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 99'uncu yılında belediye fuaye alanında açılan sergi ile andı.

Sergiye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Önder Bilgin, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, eser sahipleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Nuray Türker ve Dr. Melek Günbey Güler'in küratörlüğünde açılan sergide 55 eser yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Arslan, böyle önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir onur duyduklarını söyledi.

Arslan, "Zübeyde annemize şükranlarımızı sunuyorum. Bu sergide emeği geçen tüm sanatçılarımızın emeklerine sağlık. Muasır medeniyet seviyesi üzerine çıkabilmemiz için sanatçılarımıza büyük görevler düşüyor. Siz değerli sanatçılarımız iyi ki varsınız." diye konuştu.

Sergi 23 Ocak'a kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda sergilenecek.

Büyükşehirden 3 konser

Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni yılda da kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, ocak ayında birbirinden renkli üç konser ile Antalyalı müzikseverlerle buluşacak.

İlk konser, 19 Ocak'ta AKM Perge Salonu'nda düzenlenecek.

Büyükşehirden öğrencilere yurt desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi barınma sorunu yaşayan öğrencileri geçici barınma noktalarına yerleştiriyor.

Belediye, Kültür Mahallesi'nde üç binayı kiraladı.

Üç bloktan oluşan kız ve erkek öğrenci yurdu tadilata alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenciler kalıcı yurtlarına taşındı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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