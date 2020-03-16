Antalya falezlerinde 'ölümüne keyif' - Son Dakika
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Antalya falezlerinde 'ölümüne keyif'

6 saat önce

ANTALYA'nın dünyaca ünlü 40 metre yükseklikteki falezleri, korkulukları ve uyarı yazılarına rağmen selfie yapanlar yüzünden 'ölüm noktası' haline geldi.

Antalya falezlerinde 'ölümüne keyif', System.String[]

ANTALYA'nın dünyaca ünlü 40 metre yükseklikteki falezleri, korkulukları ve uyarı yazılarına rağmen selfie yapanlar yüzünden 'ölüm noktası' haline geldi. Düden Şelalesi Parkı'nda ise çitleri aşıp kahvaltı masası kuranlar olduğu görüldü. Falezlerin bulunduğu Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "Bu falezlerden her hafta bir kişi ya denize ya kayaların üzerine düşüyor" dedi.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü falezleri, havaların ısınmasıyla deniz manzarasında sohbet edenlerin, selfie yapanların uğrak noktası oldu. Varyant, Konyaaltı Caddesi, Yavuz Özcan Parkı, Kaleiçi, Karaalioğlan Parkı, Eski Lara Yolu, Düden Parkı olmak üzere denize sıfır yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüş yolu ve falez üzerindeki mesire alanları, uyarılara rağmen ölüm noktası oldu. Yaklaşık 40 metrelik yükseklikteki falezlerin korkuluklarını aşanlar, manzara ve fotoğraf uğruna hayatlarını hiçe sayıyor.

10 METREDER DÜŞTÜ

Dün akşam saat 17.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Karaalioğlan Parkı'nda arkadaşlarıyla korkuluk üzerinde oturan 24 yaşındaki İhsan Önen, 10 metre yükseklikten düştü. Yürüme noktasına düşen Önen, 112 Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağ bacağı incinen Önen, tedavisi sonrası özel hastaneden taburcu oldu.

UYARILARI DİKKATE ALAN YOK

Karaalioğlan Parkı'da havanın da iyi olmasını fırsat bilen Antalyalılar, "Dikkat! Lütfen küpeştede oturmayın" uyarılarına rağmen seyir terasının üzerine çıkıp manzara seyretti.

Okulların tatil olmasıyla İzmir'den Antalya'ya gelen Öykü Aykurt ise, "İnsan dikkatli olduğu sürece sorun yok, burayı izlemek için oturdum. Bilinçli olduğu ve şakalaşmadığın sürece sorun yok" dedi.

Denizi izleyenlerden Nevzat Saygan Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Berkay Zengin ise "Çok tehlikeli, ayaklarını atıyorlar. Sürekli böyle durumlar yaşanabilir. Dikkatli olmak lazım ve ben hep dikkat ederim. Alkollü gelip düşüyorlar" dedi.

İstanbul'dan gelen 18 yaşındaki Fatih Arslan ise "Dikkat ettikten sonra sorun yok. Uyarıları dikkate almıyorlar. Bir şey olmaz diye hareket ediyorlar" yorumunu yaptı.

MUHTAR FALEZLERDEN DERTLİ

Karaalioğlan Parkı'nın sınırları içinde olduğunu söyleyen Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "Bu falezlerden her hafta 1 kişi ya denize ya da kayaların üzerine düşüyor" dedi. Muhtar Ay, şöyle konuştu:

"Antalya, falezleriyle ünlü ama gençler buraya gelip içki içip sohbet ediyorlar ve dengeyi kaybedip düşüyorlar. Emniyet uyarıyor, tabelalar konuluyor ama ölme tehlikesi çok yüksek bir bölgedeyiz. Buralarda daha fazla önlem alınmalı, polis daha fazla denetlemeli. Tel çekmek görüntüyü bozar. Polis denetimi daha fazla olmalı. Selfie yaparken ayağı kayıp düşüyor. Valimiz Münir Karaloğlu'nun bölge için gerekeni yaptığını biliyoruz. Emniyet ve belediye, bu bölgeyi kontrol altına almalı. Haftada bir kişiyi falezlerden çıkarıyoruz. Bir şekilde düşüyor. Ayda 3 kişi çıkardığımız oluyor. Falezler üzerinde alkol alınmamalı. Şişeyi bile aşağıya atıyorlar. Burası dünyadaki 10 önemli parktan biridir."

DÜDEN PARKI'NDA ÇİTİ ATLAYIP KAHVALTI MASASI KURDULAR

Düden Şelalesi'nin Akdeniz'e dökülen noktası olan ve hergün yüzlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası parkta, çiti atlayanlar ölüme meydan okurcasına sefie yaptı. Yanlarına termos, masa ve sandalyelerini alan iki kadın, dev çitleri aşıp falezlerin üzerinde kahvaltı yaptı. Görenlerin, "Deprem olsa direkt denize düşerler" dediği iki kadın ise yaptıklarının yanlış olmadığını söyledi.

2019 YILINDA 30 VAKA YAŞANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 2019 yılında, yaklaşık 8 kilometrelik falez bandında, çeşitli sebeplerden denize düzen 30 kişiyi kurtardı. Bu yılın ilk 3 ayında ise ekipler 10 kişiyi denizden ya da kayaların üzerinden alıp hastaneye götürdü.


Düden Şelalesi, Haşim İşcan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:30 Kaynak: DHA
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