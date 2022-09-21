ANTALYA'DA ÇAY KENARINDAKİ SAZLIK VE AĞAÇLIKTA YANGIN

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Antalya ile Muğla arasından geçerek denize dökülen Eşen Çayı'nın Kaş'a bağlı Ova Mahallesi kıyısında; sazlık ve okaliptüs ağaçlarının bulunduğu bölgede saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçları, su tankerleri ile müdahaleye başlandı. Yangın bölgesinin kumluk alan olması nedeniyle arazözler, giremedi. Ekipler hortumları çekerek ve alevlere yakın bölgedeki ağaçları budayarak müdahale etmeye çalıştı.

Artan rüzgarın etkisiyle etrafa yayılan yangına havadan müdahale edilemezken, 6 arazöz, 3 su tankeri, 3 itfaiye aracı, Kaş Belediyesi'ne bağlı iş makinesi söndürme çalışmalarına katıldı. Etrafı çevrilen yangının 1 hektarlık alanda etkili olduğu ve büyümesinin önüne geçildiği belirtildi. Yangın bölgesine giden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir ve üç orman şefi de ekipleri yönlendirdi. (DHA)