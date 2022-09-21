ANTALYA'DA ÇAY KENARINDAKİ SAZLIK VE AĞAÇLIKTA YANGIN - Son Dakika
Üye Girişi

ANTALYA'DA ÇAY KENARINDAKİ SAZLIK VE AĞAÇLIKTA YANGIN

21.09.2022 22:28

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Antalya ile Muğla arasından geçerek denize dökülen Eşen Çayı'nın Kaş'a bağlı Ova Mahallesi kıyısında; sazlık ve okaliptüs ağaçlarının bulunduğu bölgede saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçları, su tankerleri ile müdahaleye başlandı. Yangın bölgesinin kumluk alan olması nedeniyle arazözler, giremedi. Ekipler hortumları çekerek ve alevlere yakın bölgedeki ağaçları budayarak müdahale etmeye çalıştı.

Artan rüzgarın etkisiyle etrafa yayılan yangına havadan müdahale edilemezken, 6 arazöz, 3 su tankeri, 3 itfaiye aracı, Kaş Belediyesi'ne bağlı iş makinesi söndürme çalışmalarına katıldı. Etrafı çevrilen yangının 1 hektarlık alanda etkili olduğu ve büyümesinin önüne geçildiği belirtildi. Yangın bölgesine giden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir ve üç orman şefi de ekipleri yönlendirdi. (DHA)

YORUMLAR
500
Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika haberi! Antalya'da çay kenarındaki sazlık ve ağaçlıkta çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü Son dakika haberi! Antalya'da çay kenarındaki sazlık ve ağaçlıkta çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü
Kaynak: DHA

Antalya, İtfaiye, Eşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA ÇAY KENARINDAKİ SAZLIK VE AĞAÇLIKTA YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:32 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 12:15:22. #1.12#
SON DAKİKA: ANTALYA'DA ÇAY KENARINDAKİ SAZLIK VE AĞAÇLIKTA YANGIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement