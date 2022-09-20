Antalya haber... Kaş açıklarında yardım çağrısı yapan gemiden 283 göçmen çıktı (2) - Son Dakika
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Antalya haber... Kaş açıklarında yardım çağrısı yapan gemiden 283 göçmen çıktı (2)

20.09.2022 15:08
Antalya haber... Kaş açıklarında yardım çağrısı yapan gemiden 283 göçmen çıktı (2)

Antalya haberler... Kaş açıklarında yardım çağrısı yapan gemiden 283 göçmen çıktı283 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDIİçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil yardım çağrısı yapan teknedeki 283 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıklandı.

Kaş açıklarında yardım çağrısı yapan gemiden 283 göçmen çıktı

283 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil yardım çağrısı yapan teknedeki 283 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıklandı. Açıklamada, acil yardım çağrısı alındıktan sonra bölgede bulunan tüm gemilere çağrının iletilerek en yakın mesafede bulunan ticari geminin söz konusu tekneye ulaşmasının sağlandığı ifade edildi. Ayrıca bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu yönlendirilirken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile de irtibat kurularak bölgede seyir halinde bulunan 1 fırkateyn ve 1 korvetin de sevk edilmesinin sağlandığı bildirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yardım çağrısı yapan teknenin yerinin tespiti amacıyla da 1 insansız hava aracının görevlendirildiği kaydedildi.Ortak gerçekleştirilen arama kurtarma çalışması sonucunda tespit edilen teknede bulunan 283 düzensiz göçmenin, ticari gemiye alındığı ve Sahil Güvenlik botları refakatinde Antalya'ya intikal ettirildiği ifade edildi.

Görüntü dökümü:

- İHA görüntüsü

- Kurtarma operasyonu

Haber: ANKARA,


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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya haber... Kaş açıklarında yardım çağrısı yapan gemiden 283 göçmen çıktı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haber... Kaş açıklarında yardım çağrısı yapan gemiden 283 göçmen çıktı (2) - Son Dakika
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