Antalya haber... Kaş açıklarında yardım çağrısı yapan gemiden 283 göçmen çıktı (2)

Kaş açıklarında yardım çağrısı yapan gemiden 283 göçmen çıktı

283 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil yardım çağrısı yapan teknedeki 283 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıklandı. Açıklamada, acil yardım çağrısı alındıktan sonra bölgede bulunan tüm gemilere çağrının iletilerek en yakın mesafede bulunan ticari geminin söz konusu tekneye ulaşmasının sağlandığı ifade edildi. Ayrıca bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu yönlendirilirken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile de irtibat kurularak bölgede seyir halinde bulunan 1 fırkateyn ve 1 korvetin de sevk edilmesinin sağlandığı bildirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yardım çağrısı yapan teknenin yerinin tespiti amacıyla da 1 insansız hava aracının görevlendirildiği kaydedildi.Ortak gerçekleştirilen arama kurtarma çalışması sonucunda tespit edilen teknede bulunan 283 düzensiz göçmenin, ticari gemiye alındığı ve Sahil Güvenlik botları refakatinde Antalya'ya intikal ettirildiği ifade edildi.

Görüntü dökümü:

- İHA görüntüsü

- Kurtarma operasyonu

Haber: ANKARA,