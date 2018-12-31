Antalya Kumluca'da Deve Güreşleri Yapıldı

Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Kumluca Deve Güreşleri gerçekleştirildi.
Geleneksel Kumluca Deve Güreşleri, Karatepe
Stadı'nda yapıldı. Çanakkale
, Balıkesir
, Aydın
, Denizli
, Muğla
ve Akdeniz
bölgesinden 120 güreş devesi, Kumluca Belediyesi
Kültür ve Spor Tesisleri yararına güreşti. Güreşleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Kaymakam Hakkı Uzun
, Konyaaltı
Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Korkuteli
Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Demre
Belediye Başkanı Süleyman Topcu
, 2019 yılı Kumluca Deve Güreşleri Ağası Osman Öcal, daire amirleri, çok sayıda güreş sever katıldı.
Güreşlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası, Kumluca Belediye Başkanlığı Kupası, Kaymakamlık
Kupası, Güreş Ağalığı Kupası, Kumluca Komisyoncular Derneği Kupası, Kumluca Deveciler Derneği Kupası, Tertip Komitesi
Kupası, Kumluca Deve Güreşi Kupası güreşleri yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası'na güreşen deve sahiplerine kupasını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Örf, adet ve geleneklerimize sahip çıktığımız önemli bir gündeyiz. Ecdadımızın yüz yıllardır ortaya koymuş olduğu bu Yörük kültürü bizim öz kültürümüzdür. O yüzden her zaman sahip çıkıyoruz. Sahip çıktık, sahip çıkacağız. Bir taraftan kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatıyoruz. Bir taraftan da Kumluca'nın alt yapı sorunlarını çözüyoruz dedi.
Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş
da Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 13. deve güreşlerini düzenliyoruz. Bugün hava güzel, seyirci güzel, çok güzel güreşler oldu. Deve güreşlerini yaşatmak istiyoruz. Deve güreşleri Yörük kültürüdür. Yörük güreşlerimize sahip çıkmak için deve güreşlerimizi yapmaktayız. Güreşlere ilgi olunca halk güreşlerin devamını istiyor diye konuştu.