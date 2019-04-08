Son Dakika Haberleri: Antalya Muhittin Böcek, Mazbatasını Aldı

Antalya Muhittin Böcek, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Muhittin Böcek, mazbatasını aldıANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Muhittin Böcek, mazbatasını aldı.

Muhittin Böcek, mazbatasını aldı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Muhittin Böcek, mazbatasını aldı. Böcek, mazbatasını havayı kaldırarak sevincini paylaştı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın adayı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP'li Muhittin Böcek, mazbatasını aldı. Başkan Böcek, alkışlar eşliğinde mazbatasını havaya kaldırarak sevincini paylaştı. Konyaaltı ilçesindeki Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki törende Böcek'e CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkanları, iki partinin milletvekilleri ile çok sayıda partili eşlik etti.

Böcek'in ardından CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanlığı'na seçilen Semih Esen mazbatasını aldı. İki başkanın ardından Konyaaltı Belediye Meclis üyeliğine seçilen üyeler mazbatasını aldı.

BÖCEK, KONYAALTI'NDAKİ GÖREVİNİ ESEN'E DEVRETTİ

CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Muhittin Böcek, mazbatasını aldıktan sonra 20 yıl başkanlık yaptığı Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini, aynı partiden başkan seçilen Semih Esen'e teslim etti. Yoğun katılımın olduğu devir teslim töreninde konuşan Muhittin Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Yanında olan herkese teşekkür eden Böcek, Başkan seçildiğimde ilçemizin nüfusu 8 bindi. Şimdi bir mahallemizin nüfusu 20 bin oldu. Kimse ile kavga etmeden, yanlış yapmadan geldiğimiz bugünlerde görevimi alnımın akıyla Semih Esen başkanıma mutluluk içinde devrediyorum. Başkanım da Konyaaltı'na güzellikler katacaktır dedi.

KONUŞMA DEĞİL, İŞ ZAMANI

Görevi teslim alan Semih Esen ise Türkiye genelinde rüzgarı haktan hukuktan yana hissettiren herkesi saygıyla selamladığını söyledi. Esen, Muhittin Böcek'e Konyaaltı'na getirdiği seviye nedeniyle tebrik ediyorum. Bütünlük, hak, hukuk içinde güzel hizmetleri beraber yapmanın sevinci içindeyiz. Bizler halkın umudu olmuş insanlarız, bunun bilincindeyiz. Bu bilinci asla unutmayacağız. Daha güzel parlak Türkiye için elimizden geleni yapacağız. Zaman konuşma zamanı değil, iş zamanı. Umutları boşa çıkarmayacağız diye konuştu.

İki başkan törende birbirlerini 3 defa öpüp, çiçek verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:22 Kaynak: DHA

Antalya, Cumhuriyet Halk Partisi, Muhittin Böcek, Güncel
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