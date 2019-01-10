Antalya Müzesi Yeniden İhya Edilerek Ayağa Kaldırılmalı"

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Antalya Müzesi'nin sahip olduğu tarihi eser zenginliğine işaret ederek "Şehrimize gelen turisti, müzemize çekememişiz. Antalya Müzesi dünya çapında bir müze.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Antalya Müzesi'nin sahip olduğu tarihi eser zenginliğine işaret ederek "Şehrimize gelen turisti, müzemize çekememişiz. Antalya Müzesi dünya çapında bir müze. Yapılması gereken iş, uluslararası bir projeyle müzeyi yeniden ihya ederek ayağa kaldırmaktır." dedi.



Işık, Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) tarafından düzenlenen etkinlikte, Antalya Müzesi'nin mevcut yerinde farklı bir binayla hizmet etmesi gerektiğini söyledi.



Turizmde müzelerin önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Işık, yurt dışındaki bazı kentlerin sadece sahip oldukları müzeden dolayı birçok insan tarafından tercih edildiğini kaydetti.



Antalya'nın dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Işık, şu değerlendirmelerde bulundu:



"2018 yılında yaklaşık 14 milyon insanı ağırlayan bir kentte, müzeyi ziyaret eden kişi sayısı ise 150 binlerde kalıyor. Arada muazzam bir uçurum var. Şehrimize gelen turisti, müzemize çekememişiz. Antalya Müzesi dünya çapında bir müze. Antalya Müzesi ağırlıklı olarak heykel müzesidir. Çok sayıda ve üstün nitelikte heykeli içinde barındıran bir müzemiz var. Depolarımız ağzına kadar, birçok insanın haberdar olmadığı eserlerle dolu. Sürekli kazılıyor, yeni malzemeler akıyor. Yapılması gereken iş, uluslararası bir projeyle müzeyi yeniden ihya ederek, ayağa kaldırmaktır."



Antalya Müzesi'ne yapılacak bina için dünyanın en seçkin mimarlarının katılımıyla proje yarışması düzenlenmesi önerisinde bulunan Işık, donanımlı jüri tarafından kabul edilecek projenin hayata geçirilmesini istedi.



İspanya'daki pek çok müzeye insanların sadece mimariyi görmek için gittiklerini belirten Işık, "Antalya'nın da böyle bir yapıya ihtiyacı var. Sahip olduğumuz eserlerimizi dikkat çekecek mimari özellikte ve uluslararası nitelikte bir binada sergilemeliyiz." diye konuştu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Doğu Garajı Kültür Merkezi ve Nekropol Projesi'ni örnek gösteren Işık, "Bu projede, tarihi eserler, bulunduğu yerde dokusu korunarak sergilenecek. Dünya çapında önemli bir proje. 450'nin üzerinde mimar müracaat etti ve bugünkü muazzam proje kabul edildi. Antalya Müzesi için de böyle bir yol haritasının izlenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Turizmin kentten kopuk olmaması gerektiğine değinen Işık, şehre kazandırılacak yeni müzenin her şey dahil sistemiyle otele kapanan turistleri şehir merkezine çekebileceğini kaydetti.

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