İnsan tacirleri, "sizi Avrupa'ya götüreceğiz" dedikleri düzensiz göçmenleri Kekova Adası'na bırakıp kaçtı - Son Dakika
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İnsan tacirleri, "sizi Avrupa'ya götüreceğiz" dedikleri düzensiz göçmenleri Kekova Adası'na bırakıp kaçtı

11.08.2022 10:20

Banker Bilo filminin bir benzeri de Antalya'da gerçekleşti. Antalya'nın Demre ilçesinde Kekova Adası'nda 160 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin Avrupa veya Yunanistan'a bağlı ada diyerek Kekova'ya bırakıldıkları ortaya çıktı. Kaçak göçmenler, insan tacirlerine kişi başı 2 ila 5 bin Euro arasında ödeme yaptıklarını ifade etti.

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Kekova Bot Komutanlığı'na gelen ihbarlarda, yerleşim bulunmayan Kekova Adası'nın Eğri Liman mevkiindeki bölgede çalılıklar arasında, deniz kıyısında gruplar halinde bazı kişilerin olduğu bildirildi.

Kaçak göçmenleri 'Avrupa' diye Kekova Adası'na bıraktılar

ADADAN GÜN BOYU GÖÇMEN TOPLADILAR

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Kekova Bot Komutanlığı ekipleri, deniz yoluyla bölgeye gitti. Ekiplerin geldiğini gören grup, adanın farklı yerlerine kaçmaya çalıştı. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, gün boyu kaçanları topladı. Kaçak göçmen olduğu tespit edilen grup, Sahil Güvenlik botları ile Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nde karaya çıkarıldı, ardından da otobüslerle ilçe merkezindeki kapalı spor salonuna getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlerin ifadesi alınmaya başlandı.

Kaçak göçmenleri 'Avrupa' diye Kekova Adası'na bıraktılar

UZUN SÜREDİR TÜRKİYE'DE YAŞAYANLAR DA VAR

İran, Irak ve Afganistan uyruklu 20'si çocuk, 24'ü kadın, toplam 160 kaçak göçmenin Türkiye'nin farklı kentlerinden alınarak Avrupa ve Yunanistan adası denilerek, dün gece Kekova Adası'na bırakıldığı tespit edildi. Bazı kaçak göçmenlerin uzun süredir Türkiye'de yaşadıkları belirlendi.

Kaçak göçmenleri 'Avrupa' diye Kekova Adası'na bıraktılar

KİŞİ BAŞI 2 İLA 5 BİN EURO ALMIŞLAR

Kaçak göçmenler insan tacirlerine kişi başı 2 ila 5 bin Euro arasında ödeme yaptıklarını söyledi. Kaçakların, işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

Kaçak göçmenleri 'Avrupa' diye Kekova Adası'na bıraktılar
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Terme Pide Evi'nin temeli atıldı Terme Pide Evi'nin temeli atıldı Antalya'da Kekova Adası'na bırakılan 160 düzensiz göçmen yakalandı Antalya'da Kekova Adası'na bırakılan 160 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: DHA

Hisarcık, Göçmen, Demre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsan tacirleri, 'sizi Avrupa'ya götüreceğiz' dedikleri düzensiz göçmenleri Kekova Adası'na bırakıp kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnsan tacirleri, "sizi Avrupa'ya götüreceğiz" dedikleri düzensiz göçmenleri Kekova Adası'na bırakıp kaçtı - Son Dakika
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