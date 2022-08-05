Eski milli voleybolcu Rus çifte, fırının önünde unuttukları para ve evrak dolu çanta teslim edildi - Son Dakika
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Eski milli voleybolcu Rus çifte, fırının önünde unuttukları para ve evrak dolu çanta teslim edildi

05.08.2022 11:09

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rus turist çiftin bir fırının önünde unuttuğu, içinde 5 bin euro, 5 kredi kartı, ziynet eşyası, kimlik ve pasaportların bulunduğu çanta, esnaf tarafından bulunup jandarmaya teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rus turist çiftin bir fırının önünde unuttuğu, içinde 5 bin euro, 5 kredi kartı, ziynet eşyası, kimlik ve pasaportların bulunduğu çanta, esnaf tarafından bulunup jandarmaya teslim edildi. Jandarmaya ve fırın esnafına teşekkür eden Rus çift, "Buraya gelirken parayı alsınlar ama evraklarımız gelsin yeter diyerek geldik. Ama aklımızın ucundan bile geçmeyecek bir olayla karşılaştık, ne paramızda ne de evraklarımızda en küçük bir eksiklik yoktu. Türk insanına olan güven ve sevgimiz iyice arttı" dedi.

Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde Karacalar Mahallesi'nde fırın işleten Mehmet Tahir, 29 Temmuz günü işletmesinin önünde yabancı uyruklu şahsa ait olduğunu değerlendirdiği bir çanta buldu. Özdemir, çantayı açıp baktığında deste halinde euro, pasaport, kredi kartı, kimlikler, değişik yabancı paralar görünce Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolunu aradı. Çantanın bulunduğu yere gelen jandarma ekipleri çantayı teslim alarak, sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda çantanın sahibinin Kemer Çamyuva'da ikamet eden Rus eski milli voleybolcu ve voleybol hakemi Vladımır Chernıkov ve eşi Mishina Zarissa'ya ait olduğu belirlendi. Çift, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna davet edildi. Karakola gelen Vladımır Chernıkov ve eşi Mishina Zarissa'ya tercüman eşliğinde içinde 100 adet 50 euro, 430 ruble, 32 Gürcü Larisi, 2 adet pasaport,1 adet Türkiye'de ikamet izin belgesi, 1 adet yabancı sürücü belgesi, 1 adet yabancı kimlik, 4 adet yabancı bankalara ait banka ve kredi kartı ile 1 adet altın zincir bulunan çanta teslim edildi. Evrak ve parasına kavuşan çift büyük mutluluk yaşadı.

"Evraklar gelse diye düşündük"

Çantayı Konya dönüşünde fırına uğradıkları sırada kaybettiklerini belirten Vladımır Chernıkov ve eşi Mishina Zarissa, "Çantada paranın yanında çok sayıda önemli evrak bulunuyordu. Bu evrakları çıkartmak bizim için çok zordu. Tam ümidimizi yitirdiğimiz anda çantanın bulunduğu haberini aldık. Buraya gelirken, parayı alsınlar ama evraklarımız gelsin yeter diyerek geldik. Ama aklımızın ucundan bile geçmeyecek bir olayla karşılaştık. Ne paramızda ne de evraklarımızda en küçük bir eksiklik yoktu. Çok mutlu olduk. Türk insanına olan güven ve sevgimiz iyice arttı. Türk jandarmasına ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

Çantayı bulan esnafa ödül

Vladımır Chernıkov ve eşi Mishina Zarissa çifti, parayı bulan kişiyle görüşmek istediklerini söyleyince jandarma ekipleri Mehmet Tahir Özdemir'i karakola davet etti. Rus çift, Özdemir'e teşekkür ederken, kendisine bir zarf taktim etti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski milli voleybolcu Rus çifte, fırının önünde unuttukları para ve evrak dolu çanta teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski milli voleybolcu Rus çifte, fırının önünde unuttukları para ve evrak dolu çanta teslim edildi - Son Dakika
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