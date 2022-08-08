Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi, kendisini takip eden araçtan açılan ateş sonucu yaşamını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi, kendisini takip eden araçtan açılan ateş sonucu yaşamını kaybetti

08.08.2022 11:02

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyahat ettiği yolcu otobüsünden inen 46 yaşındaki Nazmi Kaplan, kendisini takip eden araçtan açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi D-400 Karayolu Sorgun Otogar Kavşağı'nda şehirlerarası yolcu otobüsünden inen Nazmi Kaplan'a (46), bir araçtan ateş açıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

SALDIRGANLAR KAÇTI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaplan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi. Bu arada, saldırı sırasında kurşunlardan birinin bir dairenin, diğerinin ise bir oto galerinin camına isabet ettiği tespit edildi. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

"ARAÇTAN ATEŞ EDİLDİ"

Hayatını kaybeden Kaplan'ın, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden bindiği şehirlerarası yolcu otobüsüyle Manavgat'a gittiği öğrenildi. Otobüs şoförü Zeki Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolcuyu Manavgat'ta indirdikten sonra silah sesleri duyduklarını belirterek, "Yolcu Manavgat'ta indiği anda kendisini takip eden bir araç tarafından silahla ateş edildi. Araç daha sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerine bilgi verdik." diye konuştu.

Yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

2 DAKİKAYLA KURŞUNDAN KURTULDU

Evlerinin camına kurşun isabet eden Mehmet Dinç ise eşi Şefika Dinç'in 2 dakika önce odadan ayrılmasıyla kurşunun hedefi olmaktan kurtulduğunu söyledi.

Yolcu otobüsünden inen kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
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Kaynak: AA

Manavgat, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi, kendisini takip eden araçtan açılan ateş sonucu yaşamını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da yolcu otobüsünden inen kişi, kendisini takip eden araçtan açılan ateş sonucu yaşamını kaybetti - Son Dakika
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