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ANTALYA 'OBEZ' BÜYÜYOR - Son Dakika

ANTALYA 'OBEZ' BÜYÜYOR

22.11.2021 10:40

HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, son 10 yıl içerisinde Antalya'daki nüfusun yüzde 29 arttığını belirterek, nüfus yoğunluğunun yüzde 50'sinin Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde oluştuğunu, bu nedenle obez büyümeyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, son 10 yıl içerisinde Antalya'daki nüfusun yüzde 29 arttığını belirterek, nüfus yoğunluğunun yüzde 50'sinin Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde oluştuğunu, bu nedenle obez büyümeyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Hançer, "Bunun sonucu da kaçak yapılaşma, gayrimenkul fiyatlarında fahiş artış, ulaşım sorunları, çevre kirliği, alt yapı ve sağlık sorunları olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, 2010-2020 yılları arasında yüzde 29 oranla en çok Antalya, yüzde 19 oranla Ankara ve Bursa, yüzde 17 oranla İstanbul ve yüzde 11 oranla İzmir'in nüfusunun arttığını açıkladı. Hançer, turizmin gözde merkezi Antalya'nın son 10 yıl içerisinde hem yurtiçi hem de yurtdışından yoğun talep gördüğünü, bu nedenle nüfus yoğunluğunun hızla arttığını anlattı. Kentteki nüfus yoğunluğunun düzensiz yayıldığını aktaran Okan Hançer, nüfusun yüzde 50'sinin Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde yoğunlaşarak, obez bir büyümeyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Şehirdeki hızlı büyüme nedeniyle yerel yönetimlerin meslek odaları ve deneyimli kişilerle iş birliği yapması gerektiğini aktaran Okan Hançer, obez büyümenin önüne geçilmediği takdirde ileride Antalya'da konut sıkıntısı yaşanacağını söyledi.

ORANTISIZ BÜYÜME

Okan Hançer, resmi istatistiklere göre Antalya'nın 2010 yılında 1.9 milyon olan nüfusunun 2020 yılında 2,5 milyona ulaştığını açıkladı. Yaklaşık 600 bin artış olduğunu belirten Hançer, Antalya'da son 10 yıl içerisinde yüzde 29 nüfus artışı yaşandığını anlattı. Okan Hançer, "Antalya'nın 2,5 milyonluk nüfusunun yüzde 50'si sadece 3 ilçede yaşıyor. Antalya'nın 19 ilçesi var ama maalesef yüzde 50 nüfus Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ilçemize sıkışmış durumda. Aslında bu biraz obez büyümeye sebep oluyor. Geriye kalan 16 ilçemiz nüfusun yüzde 50'sini barındırıyor. Bu uyumsuzluğun çözülmesi lazım" dedi.

GAYRİMENKUL FİYATLARINA YANSIYOR

Kentteki hızlı nüfus artışı nedeniyle kaçak yapılara dikkat çeken belirten Okan Hançer, "Kente insanlar yoğun olarak gelmekte ve gelmeye devam edecek. Bu insanların öncelikli ihtiyacı barınma. Konut talebini karşılayacak arsa talebini karşılayamadığınızda insanlar gelişi güzel yapılaşmaya başvuruyor ve karşımıza kaçak yapı sorunu ortaya çıkıyor. Bu arzı dengeleyemediğiniz zaman gayrimenkul fiyatlarında da fahiş artışa sebep oluyor. Çünkü arzı sabit tuttuğunuzda talep arttığı zaman bu sefer artan kira fiyatları artan gayrimenkul fiyatları vatandaşa yansıyor" diye konuştu.

SORUNLAR ZİNCİRİ BÜYÜYOR

Toplumun hem konut hem de tarım arsasına ihtiyacı olduğuna değinen Okan Hançer, bunların dengeli biçimde yönetilmesi gerektiğini söyledi. Hançer, "Antalya'da yeni alan açmaktan çok, açılmış alanların sorunlarını çözsek bir nebze kenti rahatlatmış olacak. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar imar ve parselasyonladan kaynaklı sorunlar nedeniyle kullanılamayan arsa stokları var. Bunların sorunlarını bile çözdüğümüz zaman kent rahatlamış olacak. Bunlara ek olarak trafik sorunu. 10 sene önce Antalya'da trafik nasıldı, şu an nasıl. Antalyalılar bunu hissediyor ve yoğun olarak yaşıyor. Ulaşımla beraber alt yapı, çevre kirliliği, sağlık sorunları buna bağlı olarak zincir sorunlar yumağı olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

EV BULAMAZ HALE GELECEĞİZ

Okan Hançer şöyle konuştu:

"Hızlı kentleşmeyi iyi yönetemediğimizde obez büyümeyle karşılaşıyoruz. Bunun sonucu olarak kaçak yapılaşma, gayrimenkul fiyatlarında fahiş artış, ulaşım sorunları, çevre kirliliği, alt yapı ve sağlık sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Bunların önüne geçmemiz için arsa arazi düzenleme ve kentsel dönüşüm politikalarını ön plana alarak yerel idarelerle birlikte meslek odalarının çözümler üretmesi gerekiyor. Üretmediği takdirde önümüzdeki yıllarda Antalya'da kiralayacak ve satın alacak ev bulamama gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağımız muhtemel görünüyor."

ANTALYA 'OBEZ' BÜYÜYOR
ANTALYA 'OBEZ' BÜYÜYOR
ANTALYA 'OBEZ' BÜYÜYOR
ANTALYA 'OBEZ' BÜYÜYOR

Konyaaltı, Muratpaşa, Antalya, Harita, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA 'OBEZ' BÜYÜYOR - Son Dakika


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