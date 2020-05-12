Antalya turizmine Toroslar hamlesi - Son Dakika
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Antalya turizmine Toroslar hamlesi

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya'da turizmi çeşitlendirme adına önemli bir konuyu gündemimize alıyoruz.

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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya'da turizmi çeşitlendirme adına önemli bir konuyu gündemimize alıyoruz. Kuzey Antalya Ekoturizm Rotası Projesi olarak adlandırdığımız projemizi değerlendireceğiz. Maalesef Antalya'da turizm sadece sahile sıkışmış durumda" dedi.


Vali Münir Karaloğlu başkanlığında video konferans sistemiyle "Kuzey Antalya Ekoturizm Rotası" Toplantısı gerçekleşti. Antalya'nın Torosların ardında kalan doğal, tarihi, kültürel ve manevi zenginliğinin turizme kazandırabilmek için atılacak adımların değerlendirildiği toplantıda Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın sahiline sıkışan turizmi tüm Antalya'ya yaymak için yapılacak projenin çok önemli olduğunu vurguladı. Antalya'da her fırsatta turizmi ve turizm pazarını çeşitlendirmeyi dile getirdiklerini belirten Vali Karaloğlu "Bugün Antalya'da turizmi çeşitlendirme adına önemli bir konuyu gündemimize alıyoruz. Kuzey Antalya Ekoturizm Rotası Projesi olarak adlandırdığımız projemizi değerlendireceğiz. Maalesef Antalya'da turizm sadece sahile sıkışmış durumda. Deniz, kum, güneş dediğimiz öğeler ön planda ama diğer taraftan Toroslara doğru gittikçe Antalya'da muhteşem bir doğamız ve kültürümüz muhteşem bir insanımız var. Ama biz bunu turizmde çok kullanmıyoruz. Tarihi varlıklarımızı ve Coğrafyamızı turizmde değere dönüştüremiyoruz. Gastronomimizi iyi tanıtamıyoruz. Maalesef çok fazla insanımıza değinmiyoruz. Bugün yapacağımız bu çalışmayla turizmi biraz sahilden Toroslara doğru çıkarmayı hedefliyoruz. Turizm ekonomisini daha fazla tabana yayacak bir çalışmayı hep beraber sizlerle yapmaya çalışacağız" dedi.


"Sadece işletmeler değil halkın geneli yararlansın"


Proje hakkında açıklamalarda bulunan Karaloğlu "2020 yılında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKA) Antalya ile ilgili bu projeyi önerdik. Antalya'da öncelikle işletmelere 100 bin lira, 200 bin lira hibe vermektense öyle bir proje geliştirelim ki bundan halkın geneli yararlansın ve oluşan turizmi ekonomisini de halka aktaralım istedik. Bu projenin çıkış noktası da budur. Bugüne kadar turizm sektörünün de gözünden kaçan, Antalya'da çok fazla değerlendirilmeyen, çok önemli noktalarımız var" Şeklinde ifadeler kullandı.


"Birbirinden güzel değerlerimiz var"


Proje kapsamında çok önemli merkezlerin Antalya markasına kazandırılacağını aktaran Karaloğlu "Mesela Kepez Belediye'sinin kazı çalışması yaptığı Lyrboton Kome 2 Sene öncesine kadar Antalya'da bilinmeyen bir yerdi. Orada yapılan çalışmalardan sonra açılışına gittiğimizde gördük ki belki dünyanın ilk organize sanayi bölgesi denebilecek bir yer. Perge'nin ve Antalya'nın zeytinyağı ihtiyacı için kurulmuş antik bir organize sanayi bölgesi orası ama kimsenin bilgisi yok. Bugüne kadar da kullanmadık. Öte yandan Döşemealtı ilçemizde Türkiye'nin en geniş girişi ve en büyük galerisine sahip yaklaşık 30 milyon yıllık Kocain Mağaramız var. Daha girişiyle insanı büyüleyen mağaradaki hem milyonlarca yılda oluşmuş sarkıt, dikit ve sütunlar, hem de mağaranın akustiği gerçekten çok etkileyici. Dünyada benzeri olmayan bir mağara. İnşallah bu proje sayesinde bu değerlerimizi daha çok kullanmaya başlayacağız. Bu bölgede yaşayan insanımızı da turizmin bir parçası haline getirmeye çalışacağız. Onlar da ürettikleri şeyleri turizm vasıtasıyla değerlendirmeye çalışacaklar" ifadelerini kullandı.


İlk Etapta 4 Merkez Tanıtılacak


Toplantıda ilk olarak 4 ana merkez belirlendi. İlk etepta Lyrboton Kome Antik Kenti, Ekşili Göleti, Kocain Mağarası ve Antik Kral Yolu'nun tanıtımına önem verilecek. Mekansal bütünlük ve ürün çeşitliliği ile Antalya'da bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşları bu projede fikirlerini BAKA'ya sunacak. İlgili kurumların rol almasıyla netleştirilen proje teknik çalışmaların yapılmasıyla hayata geçirilecek.


"Potansiyeli olan her noktayı değerlendirmeliyiz"


İlk etapta bu dört merkezle bir işaret fişeği yaktıklarına değinen Karaloğlu "Saydığımız noktalar dışında Döşemealtı bölgesinde o kadar çokta nokta var ki… Biz turizm adına bir hareket başlatmak istiyoruz. Bu hareket etrafındaki bütün potansiyelleri de harekete geçirebilmeliyiz. Ayrıca sadece konuştuğumuz noktalar değil potansiyeli olan her noktayı değerlendirmeliyiz" dedi.


Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gündem maddelerinin değerlendirilmesiyle devam eden toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Gürbüz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, DöşemeAltı Belediye Başkanı Turgay Genç, İl Kültür ve Turizm Müdür İbrahim Acar, Baka Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 05:40 Kaynak: İHA


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