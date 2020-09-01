ANTALYA Yörük kızı Emine'ye, başkandan tablet ve kitap - Son Dakika

Yörük kızı Emine'ye, başkandan tablet ve kitap Antalya'nın Akseki ilçesinde bahar döneminde yaylaya çıkan ailesine hayvan otlatırken yardım eden Emine Betül Küçükakça'ya (12), Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan tablet ve kitap hediye etti.

Akseki'ye bağlı Bucakkışla Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır oturan ve hayvancılıkla uğraşan Cemal ve Döndü Küçükakça çifti, bahar döneminde Çimi- Ahmetler Yaylası'na çıkıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle ailenin 3'ü okul çağındaki 4 çocuğu da kendileriyle birlikte yaylaya çıkarken, baba Cemal Küçükakça'nın hayvan otlatırken en büyük yardımcıları ise çocukları. Ailenin ikinci çocuğu olan Emine Betül Küçükakça da her sabah erken saatte babasıyla birlikte küçükbaş hayvanları otlatmaya götürüyor. KİTABI ELİNDEN DÜŞMÜYOR

Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Emine Betül Küçükakça, koyun otlatırken kitabını ise elinden düşürmüyor. Bulduğu her fırsatta kitap okuyan Emine Betül, dün başlayan yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla ailesiyle birlikte Bucakkışla'daki evlerine geldi. Hikayesini öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bilgisayar sözü verdiği Emine Betül Küçükakça, bu haberi alınca çok mutlu olduğunu söyledi. Kendisine bilgisayar hediye edeceği sözünü veren Emine Erdoğan'a teşekkür eden Emine Betül Küçükakça, "Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi bana bilgisayar sözü verdi. Çok teşekkür ederim" dedi.

BAŞKAN, EMİNE'Yİ ZİYARET ETTİ

Emine Betül Küçükakça'yı bugün ziyaret eden Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, kendisine tablet, kitap ve çeşitli kırtasiye malzemesi hediye etti. Başkan Özken, "Kızımız Emine'ye eğitiminde tam destek vereceğiz. Kendisine kitap, defter ayrıca tablet hediye ediyorum. Güle güle kullansın" dedi. Başkan Özkan, tableti belediye olarak kendilerinin hediye ettiğini, Emine Erdoğan'ın ayrıca bilgisayar hediye edeceğini söyledi.

Emine Betül Küçükakça ise hediyelerdinden dolayı Başkan İbrahim Özkan'a teşettür etti.