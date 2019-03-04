Antalyaspor Bayan Masa Tenisi Takımı Batman Etabını Tamamladı
1 saat önce
Antalyaspor Bayan Masa Tenisi Takımı, Batman'da Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 4. etap maçlarında mücadele etti.
Antalyaspor
Bayan Masa Tenisi Takımı, Batman
'da Türkiye
Masa Tenisi Süper Ligi 4. etap maçlarında mücadele etti. 2-3 Mart tarihlerinde Batman 19 Mayıs
Spor Salonu'nda mücadele eden kırmızı beyazlılar ilk gün karşılaşmalarında Çukurova Üniversitesi
'ni 4-2 ile geçerken, Bursaspor
'u da 4-1'lik skorla mağlup etti. İkinci gün oynanan maçta Yalova Belediyesi
Gençlikspor'a 4-1 kaybeden Antalyaspor, ilk 8 arasında yer bulamadı. İkinci 8 takım arasında kalıp klasman grubunda mücadele etme hakkı kazanan Antalyaspor masa tenisi takımı nisan ayında İstanbul
BBSK, Masa Tenisi İhtisas, Çukurova Üniversitesi, BU Piliçspor, Trabzonspor
, Pendik
Belediyespor ve Bursaspor ile karşılaşacak. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:25 Kaynak: İHA
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