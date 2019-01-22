Antalyaspor, Göztepe Maçına Hazır
36 dakika önce
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antalyaspor
, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz
idaresinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktik ağırlıklı çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor, daha sora İzmir
'e hareket etti. Antalya ekibinin kafilesinde sakatlıkları bulunan Diego ve Celutska yer almadı.
İzmir Bornova
Stadı'nda yarın saat 18.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık
, Serkan Olguncan
ve Mustafa Sönmez
hakem üçlüsü yönetecek. İki takım arasındaki ilk maç 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:32 Kaynak: İHA
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