Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Triatlon Takımı'nda Hedef Şampiyonluk

Antalyaspor Triatlon Takımı'nda Hedef Şampiyonluk

39 dakika önce

Antalyaspor Triatlon Takımı, Antalya'da gerçekleştirilecek olan Duatlon yarışlarına hazırlanıyor.

Antalyaspor Triatlon Takımı'nda Hedef Şampiyonluk, System.String[]
Antalyaspor Triatlon Takımı, Antalya'da gerçekleştirilecek olan Duatlon yarışlarına hazırlanıyor.

İlk ayağı Marmaris'te gerçekleştirilen Duatlon Şampiyonası'nın ikinci ve son ayağı 7 Nisan Pazar günü Antalya Expo 2016'da yapılacak. Marmaris'te gösterdiği performans ile takımlar sıralamasında liderlik koltuğuna oturan Antalyaspor Triatlon Takımı, finalde pozisyonunu koruyup şampiyon olmayı hedefliyor. Duatlon Sprint mesafede sporcular önce 5 kilometre koşacak, ardından 20 kilometre bisiklete binecek ve son olarak 2.5 kilometre koşacak. Türkiye'den bir çok sporcunun katılacağı yarışa tüm sporseverlerin destek vermesi istendi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:14 Kaynak: İHA

Marmaris, Antalya, Antalyaspor, Spor
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