Antalyaspor'un deplasman galibiyeti özlemi dindi

Süper Lig'de Göztepe'yi yenerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetine 18. haftada ulaşan Fraport TAV Antalyaspor, dış sahada 3 puan kazanma hasretini sonlandırdı.

Dün Göztepe'ye konuk olan kırmızı-beyazlılar, Doğukan Sinik'in golüyle sahadan 1-0 üstün ayrılarak rahat bir nefes aldı. Akdeniz ekibi, böylece bu sezon ilk deplasman galibiyetini de kazanmış oldu.

Sezonun altıncı galibiyetini dış sahada elde eden Antalyaspor, diğer karşılaşmalardan 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Geride kalan 18 haftada 9 maçını deplasmanda oynayan kırmızı-beyazlı takım, Göztepe galibiyetinin dışındaki diğer mücadelelerde 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmanda kazanamama sıkıntısını aşan Akdeniz temsilcisi, diğer maçları da kayıpsız geçmek istiyor.

Süğlün: "Ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, bu sezon deplasmanda kazanamama problemini 18. haftada sonlandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İyi ve mücadeleci bir takım olduklarını belirten Süğlün, şunları kaydetti:

" Fatih Karagümrük'ü sahamızda 3-1 yendikten sonra Göztepe'yi de deplasmanda 1-0 mağlup ettik. Bu sezonun ilk deplasman galibiyetini Göztepe karşısında almayı bildik. Son iki haftada üst üste üç puan kazanıyoruz. Ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz."

Dış sahada kazanamama serileri

Süper Lig'de 25. sezonunu geçiren Antalyaspor, bu sezon 18. haftada ulaştığı dış saha galibiyetiyle kulüp tarihinde sezon başlarında az yaşadığı deplasmanda kazanamama serisinden birini daha geride bıraktı.

Antalyaspor, Süper Lig'deki ilk sezonu olan 1982-1983'te ilk dış saha galibiyetinde 17. haftada 9 Ocak 1983'te Altay'ı 1-0 yendi.

Kırmızı-beyazlılar, 1984-1985 sezonunda deplasmanda kazanamama serisine, 19. haftada 27 Ocak 1985'te Orduspor'u 2-1 yenerek son verdi. 1986-1987 sezonunda dış sahada ilk üç puan sevincini, 24. haftada 1 Mart 1987'de Boluspor'u 3-0 mağlup ederek yaşayan Antalyaspor'un, 1994-1995 sezonunda 15 Mart 1995'te karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 yenmesiyle deplasman galibiyeti özlemi, 21. haftada dindi.

Sivasspor'u 18 Şubat 2007'de 1-0 mağlup eden Antalyaspor, 2006-2007 sezonundaki deplasmanda kazanamama hasretini 21. haftada sona erdirdi.

Akdeniz temsilcisi, kulübün Süper Lig tarihinde en uzun deplasmanda kazanamama serisini yaşadığı 2017-2018 sezonunda ise ilk dış saha galibiyetine, 16 Mart 2018'de Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği 26. hafta mücadelesinde ulaştı.