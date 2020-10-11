Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin ilk alımı gerçekleşti - Son Dakika

Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin ilk alımı gerçekleşti

11.10.2020 12:51
Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin ilk alımı gerçekleşti, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) destekleriyle yaptırılan "Antep Fıstığı Lisanslı Depo"da ürün alımları başladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) destekleriyle yaptırılan "Antep Fıstığı Lisanslı Depo"da ürün alımları başladı.

GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kuru kırmızı kabuklu Antep fıstığını teslim eden üreticiye Elektronik Ürün Senedi Belgesi verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, fiziki olarak 10 bin ton depolama kapasitesine sahip lisanslı deponun ihtiyaç duyulması halinde kapasitesinin kısa sürede artırılabileceğine dikkati çekti.

Akıncı, Antep fıstığının lisanslı depoda muhafaza edilmesinin buradaki ürüne resmiyet kazandıracağını, depolanan miktarın resmi olarak bilinmesinin piyasalardaki arz miktarı ile ilgili belirsizliğin önüne geçilmesinde somut bir kaynak oluşturacağını belirtti.

Üreticilerin herhangi bir bankadan yatırım hesabı açtırdıktan sonra ürünlerini teslim edebileceklerini dile getiren Akıncı, şunları kaydetti:

"Depoda kırmızı kabuklu, kırmızı kavlak ve boz kavlak Antep fıstığı kabul ediliyor. Üreticimiz tarafından depoya getirilen ürün ilk olarak laboratuvarda analize tabi tutularak sınıflandırılmakta. Ardından temizleme ve çuvallama işlemi yapılarak barkod sistemiyle depolar içerisindeki özel kafeslere yerleştirilmekte. Depomuz ürünün kalitesini bozmayacak iklimlendirme teknolojisine sahip. Bu durum olası aflatoksin sorununu da çözüm getirmekte. Yine lisanslı depoya teslim edilen Antep fıstığı istenildiği anda aynı miktar ve kalitede geri alınabilmekte. Ürün tekrar geri alınmak istenilmediği taktirde ise Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılığıyla elektronik ortamda istenilen anda satışa sunulabilmekte. Satış işlemi satıcının ürün bedelinin yatırım hesabına geçmesiyle birlikte sona ermekte."

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da "Antep Fıstığı Lisanslı Depo"sunun en önemli projelerin başında olduğunu, hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Deponun çiftçiye önemli katkılar sağlayacağına dikkati çeken Tiryakioğlu, "Tamamen devlet güvencesi altında faaliyetlerini sürdürecek olan lisanslı depo, fıstık üreticilerimize emanet suistimallere karşı güvenli, sigortalı ve sağlıklı depolama imkanı verecek. Ürün tesliminde kira, nakliye ve analiz gibi destekler sağlayacak. Ürününü lisanslı depoda muhafaza eden çiftçimiz aynı zamanda yüzde 2 stopaj ve yüzde 2 Bağkur, SGK primi gibi ödemelerden muaf olacak. Çiftçilerimiz ton başına 25 TL nakliye desteği ile parti başına 25 TL analiz ve ton başına 20 TL depo kira desteğinden faydalanabilecekler. Ayrıca tüccar ve sanayicilerimizde 10 TL kira desteğinden yararlanabilecekler." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisi'nin ilk alımı gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi

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