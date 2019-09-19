Antik dönem gemicilik simgesi "Abora-IV" Türkiye'ye kazandırıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın girişimleriyle, Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından tasarlanan ve antik dönemin gemicilik teknikleriyle inşa edilen "Abora-IV" gemisi Türkiye'ye kazandırıldı.

Görlitz'in 1993'te Nübye Çölü'ndeki kazılarda rastladığı antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarlanan ve kamıştan yapılan antik gemi replikası "Abora-IV", Kaymakcı'nın girişimleriyle AB İletişim Stratejisi kapsamında Antalya'da Patara Antik Limanı'nda kalıcı olarak sergilenecek.

Almanya'nın Chemnitz kentindeki "Deneysel Arkeoloji ve Aras¸tırma Dernegˆi" himayesinde, Go¨rlitz yo¨netimindeki 12 kis¸ilik ekiple yürütülen ABORA-4 Projesi, antik c¸agˆlarda Mısırlı denizcilerin kamıs¸tan mamu¨l ku¨c¸u¨k gemilerle bogˆazlardan gec¸ip Karadeniz'deki limanlara ulas¸abildiklerini kanıtlamayı amaçlıyor.

Kas¸ Limanı'nda bu akşam törenle karşılanacak

Asırlar önce Mısır'dan yola çıkan kamış gemilerin Karadeniz'i geçerek Tuna Nehri'ne kadar uzanan bir ticaret hattını kullandıklarını ve dönemin teknik gelişmişlik seviyesinin bunun için yeterli olduğunu kanıtlamayı hedefleyen yolculuğunda "Abora-IV" gemisi, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan yola çıkıp İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

Deneysel arkeoloji projesi olan Abora-IV, güzergahı kapsamında uğrayacağı Kas¸ Limanı'nda bu akşam törenle karşılanacak.

Patara Antik Limanı'nda sergilenecek

Bolivya'dan getirilen o¨zel kamıs¸larla Bulgaristan'ın Varna kentinde imal edilen ve antik dönem denizcilik yo¨ntemleriyle yol alabilecek s¸ekilde tasarlanan 14 metre uzunlugˆundaki Abora-IV, 1 Agˆustos'ta düzenlenen to¨renle denize indirildi.

Abora-IV, 20 Agˆustos'ta I·stanbul Bogˆazı giris¸inde Kıyı Emniyet Amirligˆi botlarınca kars¸ılandı ve o¨nce Rumeli Feneri'ne sonra da Kalamıs¸ Yat Limanı'na c¸ekildi.

Daha sonra Tu¨rk makamlarınca sagˆlanan kılavuz gemilerin refakatinde Çanakkale Boğazı'nı gec¸en geminin kaptanı Go¨rlitz, C¸anakkale 18 Mart U¨niversitesi Arkeoloji Bo¨lu¨mu¨'nu¨ ziyaret ederek bilimsel bir toplantıya konuk oldu ve Tu¨rk makamlarından go¨rdu¨gˆu¨ yakın ilgiyi o¨vgu¨yle dile getirdi.

Go¨rlitz, Abora-IV gemisinin, 15-20 Eylu¨l'de tamamlanması o¨ngo¨ru¨len Akdeniz turunun ardından antik c¸agˆlarda Mısırlıların ugˆrak yeri olan Antik Patara Limanı'nda sergilenmesi kos¸uluyla, Tu¨rk makamlarına hediye etmeyi arzu ettiğini belirtti ve Abora-IV projesinin tu¨m evrelerini kapsayan metinler, fotogˆraflar ve videolar es¸ligˆinde bir sergi ac¸ılmasını da önerdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, so¨z konusu o¨neriyi kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı da Avrupa Birliği İletişim Stratejisi çerçevesinde, seyahat sırasındaki paylas¸ımları, kitap ve belgesel film tu¨ru¨ yayınları ile seyahatten sonra du¨zenlenecek sergi, sempozyum, konferans gibi etkinlikler aracılıgˆıyla uluslararası kamuoyuna genis¸ s¸ekilde yansıması beklenen bu yolculuğu destekliyor.

Abora-IV adlı geminin Patara Antik Limanı'nda kalıcı olarak sergilenerek, Türkiye'nin tanıtımına ve AB İletişim Stratejisi kapsamındaki çalışmalara katkıda bulunması öngörülüyor.