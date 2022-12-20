Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü, İmamoğlu'na verilen hapis cezasına tepki gösterdi

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, Ankara'daki temaslarının ardından bugün AB Türkiye Delegasyonu'nda bir basın toplantısı düzenledi. AP'nin Türkiye raporu için izleme ziyaretinde bulunduğunu kaydeden Amor, bu kapsamda Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın yanı sıra iktidar ve muhalefet kanadından isimlerle görüştüğünü söyledi.

"OLDUKÇA ENDİŞE VERİCİ BİR GELİŞME"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasına tepki gösteren Amor, "Oldukça endişe verici bir gelişme olarak nitelendiriyoruz. Genellikle muhataplarım bir üst mahkemenin bu durumu düzelteceğini umduklarını söylediler ama yine de endişe verici. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak demiş olması… Böyle bir şey Avrupa'da her gün oluyor ve çok normal bizim için, Avrupa'da politikacılar açısından ve çok basit bir şey bu. Suç teşkil edebilecek bir şey değil. Tabii ki başka bir ifade de kullanmayı tercih edebilirdi ama aslında basit bir şey söylüyor. Mesela Almanya'da yaşayan Türkler, bu şekilde istedikleri gibi konuşabilirler ve hiçbir hukuki sonucu da olmaz bunun." ifadelerini kullandı.

"HERKES BU MAHKEME KARARINI SEÇİM İLE İLİŞKİLENDİRDİ"

Amor, "Demokrasilerde ifade özgürlüğünün olması ve sadece çok ağır ve ciddi durumlarda bunun sınırlanması gerekiyor. Hatta kamu görevlilerine yönelik söylediklerinizde de ifade özgürlüğü açısından çok daha geniş bir alana sahipsiniz. Örneğin İspanya'da hakimler bunu yorumlarken eğer bir politikacıya bir şey söylenmişse, daha agresif bir şey olabiliyor, daha da geniş yorumlanıyor. Bir de bunun tam seçim öncesinde olması da başka bir konu. Gerekçesi ne olursa olsun, herkes bu mahkeme kararını seçim ile ilişkilendirdi" dedi.

"EN BÜYÜK ZARARI TÜRKİYE'NİN İMAJINA VERİYOR"

Amor sözlerini şu şekilde sürdürdü: "HDP'nin kapatılmasına da karar verilirse acaba bu davalardan sonra herhangi bir uluslararası bağımsız gözlemci heyeti Türkiye'ye gelip bu seçimlerin adil yapılabildiğini söyleyebilir mi sizce? Bu tür davalar, bu tür kararlar Türkiye'nin uluslararası imajına da zarar veriyor. En büyük zararı Türkiye'nin imajına veriyor. Politikada iyi bir imaj gerçekten önemli bir şeydir. Bu davalar Türkiye'nin imajına zarar veriyor. İmajı düzeltmek için herhangi bir askeri yöntem kullanmak mümkün değil. ya da muhteşem askeri ürünler üreterek de bu imajı düzeltemiyorsunuz. Ancak güven ve demokrasi ile bu imaj düzelebiliyor."