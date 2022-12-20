Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü, İmamoğlu'na verilen hapis cezasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü, İmamoğlu'na verilen hapis cezasına tepki gösterdi

21.12.2022 00:48

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına bir tepki de Avrupa Birliği'nden (AB) geldi. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, karar için, "Oldukça endişe verici bir gelişme olarak nitelendiriyoruz" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, Ankara'daki temaslarının ardından bugün AB Türkiye Delegasyonu'nda bir basın toplantısı düzenledi. AP'nin Türkiye raporu için izleme ziyaretinde bulunduğunu kaydeden Amor, bu kapsamda Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın yanı sıra iktidar ve muhalefet kanadından isimlerle görüştüğünü söyledi.

"OLDUKÇA ENDİŞE VERİCİ BİR GELİŞME"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasına tepki gösteren Amor, "Oldukça endişe verici bir gelişme olarak nitelendiriyoruz. Genellikle muhataplarım bir üst mahkemenin bu durumu düzelteceğini umduklarını söylediler ama yine de endişe verici. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak demiş olması… Böyle bir şey Avrupa'da her gün oluyor ve çok normal bizim için, Avrupa'da politikacılar açısından ve çok basit bir şey bu. Suç teşkil edebilecek bir şey değil. Tabii ki başka bir ifade de kullanmayı tercih edebilirdi ama aslında basit bir şey söylüyor. Mesela Almanya'da yaşayan Türkler, bu şekilde istedikleri gibi konuşabilirler ve hiçbir hukuki sonucu da olmaz bunun." ifadelerini kullandı.

"HERKES BU MAHKEME KARARINI SEÇİM İLE İLİŞKİLENDİRDİ"

Amor, "Demokrasilerde ifade özgürlüğünün olması ve sadece çok ağır ve ciddi durumlarda bunun sınırlanması gerekiyor. Hatta kamu görevlilerine yönelik söylediklerinizde de ifade özgürlüğü açısından çok daha geniş bir alana sahipsiniz. Örneğin İspanya'da hakimler bunu yorumlarken eğer bir politikacıya bir şey söylenmişse, daha agresif bir şey olabiliyor, daha da geniş yorumlanıyor. Bir de bunun tam seçim öncesinde olması da başka bir konu. Gerekçesi ne olursa olsun, herkes bu mahkeme kararını seçim ile ilişkilendirdi" dedi.

"EN BÜYÜK ZARARI TÜRKİYE'NİN İMAJINA VERİYOR"

Amor sözlerini şu şekilde sürdürdü: "HDP'nin kapatılmasına da karar verilirse acaba bu davalardan sonra herhangi bir uluslararası bağımsız gözlemci heyeti Türkiye'ye gelip bu seçimlerin adil yapılabildiğini söyleyebilir mi sizce? Bu tür davalar, bu tür kararlar Türkiye'nin uluslararası imajına da zarar veriyor. En büyük zararı Türkiye'nin imajına veriyor. Politikada iyi bir imaj gerçekten önemli bir şeydir. Bu davalar Türkiye'nin imajına zarar veriyor. İmajı düzeltmek için herhangi bir askeri yöntem kullanmak mümkün değil. ya da muhteşem askeri ürünler üreterek de bu imajı düzeltemiyorsunuz. Ancak güven ve demokrasi ile bu imaj düzelebiliyor."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'nun 'Baba-oğul gibiyiz' sözlerine İmamoğlu'ndan ilk yorum: Onur ve gurur duydum Kılıçdaroğlu'nun 'Baba-oğul gibiyiz' sözlerine İmamoğlu'ndan ilk yorum: Onur ve gurur duydum Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına katılan İmamoğlu ile kucaklaştı! O anlar anbean kameralara yansıdı Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına katılan İmamoğlu ile kucaklaştı! O anlar anbean kameralara yansıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Deva Partisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü, İmamoğlu'na verilen hapis cezasına tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:27 Motorlu taşıtlar vergisinde indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullandı
00:12 Fatih Terim'den sürpriz açıklama: İyi bir teklif gelirse geri dönebilirim
23:37 Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü, İmamoğlu'na verilen hapis cezasına tepki gösterdi
23:30 Arjantinli yıldız futbolcudan skandal hareket! Kutlamalara gölge düşürdü
23:13 Kar yağışı sebebiyle Adana Tufanbeyli ve Kahramanmaraş Afşin'de eğitime ara verildi
23:00 Sinop açıklarındaki bir kuru yük gemisinde yangın çıktı! Kaptanın öldüğü belirtiliyor
22:59 İstanbulspor'u rahat geçen Fenerbahçe kupada turladı
22:20 Özgür Özel övgüler yağdırmıştı! CHP'li başkanın içki masasında küfürleştiği görüntüler ifşa oldu
22:12 Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesinde pürüz! Fenerbahçe kaleci arıyor
21:11 Milyonlar EYT düzenlemesini bekliyordu! Meclisten tatil kararı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2022 01:30:43. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü, İmamoğlu'na verilen hapis cezasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement