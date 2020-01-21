AP Türkiye Raportörü Amor akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AP Türkiye Raportörü Amor akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

AP Türkiye Raportörü Amor akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Nacho Sanchez Amor, bu kapsamda siyasi parti liderleri, belediye başkanları, akademisyenler, iş dünyasından temsilciler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşecek.

Temaslarına dün İstanbul'da başlayan Amor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Amor, TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası ve TÜSİAD üyeleriyle de bir toplantı yaptı.

Bu sabah Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileriyle buluşan Amor, bugünkü programı kapsamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek, daha sonra Basın Evi'nde sendikalarla toplantı yapacak.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Gaziantep ve Ankara'daki görüşmelerinin ardından 24 Ocak Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyecek.

AP Türkiye Raportörü Amor akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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