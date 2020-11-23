Apaydın: "Ülkenin her ferdinin öğretmenlere şükran borcu var" - Son Dakika

Apaydın: "Ülkenin her ferdinin öğretmenlere şükran borcu var"

23.11.2020 10:26
Apaydın:

Yetiştirdiği nesillerle geleceğe ışık tutan, ülkenin dört bir yanına bilgi ve sevgi taşıyan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Ülkemizin tüm bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesilleri öğretmenlerin eseridir.

Yetiştirdiği nesillerle geleceğe ışık tutan, ülkenin dört bir yanına bilgi ve sevgi taşıyan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Ülkemizin tüm bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesilleri öğretmenlerin eseridir. Milletimizin her bir ferdinin, kendisi ve çocukları için, öğretmenlerimize şükran borcu vardır. Ülkemizin dört bir yanında görevini layıkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerimizin ve usta öğretici olan şoförlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.

"Yeni neslimiz öğretmenler sayesinde yetişiyor"

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Ülkemizdeki tüm bilim adamları, devlet adamları, doktorlar, mühendisler, avukatlar, sanatçılar ve tüm değerli insanlarımız öğretmenler sayesinde yetiştirilmiştir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' sözüyle de belirttiği gibi geleceği şekillendirenler öğretmenlerimizdir. Bu vesileyle kendini eğitime adamış, ilim ve irfan kaynağı olan tüm öğretmenlerimize, öğretmen adaylarına şükranlarımı sunuyor, şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Apaydın: Ülkenin her ferdinin öğretmenlere şükran borcu var

Öğretmenler Günü, Fevzi Apaydın, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Apaydın: 'Ülkenin her ferdinin öğretmenlere şükran borcu var' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı 23-29 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek Uyuşturucu batağına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı
Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık         
10:35
Haftaya 17 kuruş yükselişle başlayan dolar, 7,80'den işlem görüyor Haftaya 17 kuruş yükselişle başlayan dolar, 7,80'den işlem görüyor         
10:31
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Fortuna Sittard Feyenoord'a kaybetti, ligin son sırasına demir attı Fortuna Sittard Feyenoord'a kaybetti, ligin son sırasına demir attı         
10:11
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir         
10:03
Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi         
09:22
4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı         
09:14
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 11:00:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Apaydın: "Ülkenin her ferdinin öğretmenlere şükran borcu var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei