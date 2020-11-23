Apaydın: "Ülkenin her ferdinin öğretmenlere şükran borcu var" - Son Dakika

Yetiştirdiği nesillerle geleceğe ışık tutan, ülkenin dört bir yanına bilgi ve sevgi taşıyan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Ülkemizin tüm bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesilleri öğretmenlerin eseridir. Milletimizin her bir ferdinin, kendisi ve çocukları için, öğretmenlerimize şükran borcu vardır. Ülkemizin dört bir yanında görevini layıkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerimizin ve usta öğretici olan şoförlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.

"Yeni neslimiz öğretmenler sayesinde yetişiyor"

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Ülkemizdeki tüm bilim adamları, devlet adamları, doktorlar, mühendisler, avukatlar, sanatçılar ve tüm değerli insanlarımız öğretmenler sayesinde yetiştirilmiştir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' sözüyle de belirttiği gibi geleceği şekillendirenler öğretmenlerimizdir. Bu vesileyle kendini eğitime adamış, ilim ve irfan kaynağı olan tüm öğretmenlerimize, öğretmen adaylarına şükranlarımı sunuyor, şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA