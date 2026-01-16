Ara Tatil Çocuk Gelişimi İçin Önemli - Son Dakika
Sağlık

Ara Tatil Çocuk Gelişimi İçin Önemli

Ara Tatil Çocuk Gelişimi İçin Önemli
16.01.2026 09:29
Uzmanlar, ara tatilin çocukların motivasyonunu artırarak duygusal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağladığını belirtiyor.

DOĞRU planlanan ara tatilin çocukların motivasyonunu artırdığını, aile bağlarını güçlendirdiğini ve okul başarısını desteklediğini dile getiren Uzman Klinik Psikolog Gülşah Özgenç, "Tatil dönemi sinir sisteminin dengelenmesi ve çocuğun okula karşı motivasyonunun korunması açısından önemli bir fırsat sunar. Bu süreç özgüven ve özerklik duygularını da destekler. Birlikte oynanan oyunlar ve yapılan küçük aktiviteler güvenli bağlanmayı güçlendirir. Bu anlar çocuğun duygusal ihtiyaçlarını besler" dedi.

İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan Uzman Klinik Psikolog Gülşah Özgenç, ara tatilin çocukların hem zihinsel hem de duygusal gelişimi açısından önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Ara tatilin, çocukların yoğun öğrenme temposunun ardından zihinsel yorgunluklarını atmalarına yardımcı olduğunu belirten Uzm. Klnk. Özgenç, beynin sürekli bilgi akışı altında öğrendiklerini pekiştirmekte zorlanabildiğini dile getirdi. Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, "Tatil dönemi sinir sisteminin dengelenmesi ve çocuğun okula karşı motivasyonunun korunması açısından önemli bir fırsat sunar. Bu süreç özgüven ve özerklik duygularını da destekler" diye konuştu.

'RUTİNLER TAMAMEN BOZULMAMALI'

Tatilde esneklik payı tanınabileceğini ancak günlük düzenin tamamen terk edilmemesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, "Rutinler çocuklar için güvende hissetmek demektir. Tamamen bozulan bir düzen, tatil dönüşü uyum sorunlarına ve kaygıya yol açabilir" dedi. Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, yemek saatleri ve temel öz bakım alışkanlıklarının korunması, diğer alanlarda ise sınırlı esneklik sağlanmasının daha sağlıklı olduğunu söyledi.

'EKRAN SÜRESİNE DİKKAT'

Ara tatilde ekran kullanımının artabildiğine dikkat çeken Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, "Sınırsız ekran süresi çocuklarda hırçınlık ve dikkat sorunlarına yol açabilir. Ekran kullanımı serbest zaman olarak değil, belirli sürelerle planlanmalıdır. Bu süre mutlaka fiziksel aktivite ve kitap okuma gibi ekran dışı etkinliklerle dengelenmelidir" şeklinde konuştu.

'ARA TATİL YOĞUN DERS PROGRAMI DEĞİLDİR'

Ara tatilin bir telafi kampı olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, "Akademik olarak geride olmayan çocuklar için ağır ders programlarından kaçınılmalıdır. Günün sadece kısa bir bölümünün okuma ya da eğlenceli tekrar oyunlarına ayrılması yeterlidir. Asıl amaç bilgiyi taze tutmaktır" dedi.

'HAREKET VE AÇIK HAVA ÇOCUĞU SAKİNLEŞTİRİR'

Fiziksel aktivitenin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine değinen Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, "Hareket, stres hormonlarını azaltır ve mutluluk hormonlarını artırır. Açık havada geçirilen zaman biriken enerjinin boşalmasını sağlarken, ev içindeki çatışmaları azaltır" ifadelerini kullandı.

'UYKU DÜZENİ KORUNMALI'

Uyku düzeninin tatilde de büyük ölçüde korunması gerektiğini belirten Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, "Gece çok geç yatıp sabah geç kalkmak biyolojik saati bozar ve okul dönüşü zorlaştırır. Uyku saatlerinin en fazla birkaç saat esnetilmesi yeterlidir" dedi.

'AİLEYLE GEÇİRİLEN ZAMAN GÜVEN DUYGUSUNU ARTIRIYOR'

Çocuklar için en büyük ödülün ebeveynleriyle geçirilen kaliteli zaman olduğunu ifade eden Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, "Birlikte oynanan oyunlar ve yapılan küçük aktiviteler güvenli bağlanmayı güçlendirir. Bu anlar çocuğun duygusal ihtiyaçlarını besler. Çocuk her an eğlendirilmemelidir. Sıkılmak, yaratıcılığı tetikler. Çocuğun kendi oyununu kurması özgüven ve problem çözme becerilerini geliştirir" açıklamasında bulundu.

'OKULA DÖNÜŞ YAVAŞ OLMALI'

Tatilin son günlerinde okul rutinine kademeli olarak dönülmesini öneren Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, uyku saatlerinin düzenlenmesi ve okul hazırlıklarının birlikte yapılmasının geçiş sürecini kolaylaştıracağını ifade etti.

Kaynak: DHA

Ara Tatil Çocuk Gelişimi İçin Önemli

