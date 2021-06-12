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Arap Parlamentosu ve KİK'ten, Avrupa Parlamentosunun Fas'ın göçmen krizi politikasıyla ilgili kararına tepki - Son Dakika

Arap Parlamentosu ve KİK'ten, Avrupa Parlamentosunun Fas'ın göçmen krizi politikasıyla ilgili kararına tepki

12.06.2021 04:22
Arap Parlamentosu ve KİK'ten, Avrupa Parlamentosunun Fas'ın göçmen krizi politikasıyla ilgili kararına tepki, System.String[]

Arap Parlamentosu ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Avrupa Parlamentosunun, Fas'ın İspanya idaresindeki Ceuta (Sebte) şehrine göç krizinde reşit olmayanları kullandığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Arap Parlamentosu ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Avrupa Parlamentosunun, Fas'ın İspanya idaresindeki Ceuta (Sebte) şehrine göç krizinde reşit olmayanları kullandığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosunun, Fas'ın, Ceuta krizinde reşit olmayanları kullanmasını reddeden kararının görüşülmesi için 26 Haziran'da olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı.

Fas'ın göç meselesinde izlediği politikasıyla ilgili iddiaların asılsız olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosunun, Arap ülkeleriyle ilgili meselelerde takındığı provokatif tutumun ve söz konusu kararın hiçbir şekilde kabul edilmediği ve ciddi bir duruş gerektirdiği belirtildi.

Söz konusu olağanüstü oturumun, Avrupa Parlamentosunun, Fas ile İspanya arasında yaşanan krize müdahil olmasına karşılık Rabat yönetimine destek vermek amacıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi de Avrupa Parlamentosunun kararına tepki gösterdi.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın asılsız eleştiri ve değerlendirmeler içerdiği dile getirildi.

"Avrupa Parlamentosunun kararı, Fas hükümetinin, Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerle mücadele konusundaki çabalarını görmezden gelmektir." diyen Hacraf, KİK'in, bu konuda atacağı adımlarda Fas'a destek vereceğini belirtti.

Avrupa Parlamentosunda 10 Haziran'da, Fas'ın İspanya idaresindeki Ceuta şehrine göç krizinde reşit olmayanları kullanmasını reddeden karar oylanmış ve karar taslağı 85 ret oyuna karşılık 397 evet oyuyla kabul edilmişti.

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki siyasi gerginlik, Polisario Cephesi lideri Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu 17-19 Mayıs tarihlerinde çoğu reşit olmayan 8 binden fazla düzensiz göçmen, Kuzey Afrika'daki İspanyol kentlerinden Ceuta'nın kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçmişti.

Düzensiz göçmen akını Fas'ın sınır kontrolüne yeniden başlaması ve İspanya'nın bölgeye asker göndermesiyle sonlandırılmış, 7 bin 500 kadar düzensiz göçmen Fas'a geri gönderilmişti.

Polisario Cephesi lideri Gali, Cezayir'in gönderdiği bir uçakla 2 Haziran'da İspanya'dan ayrılıp Argel'e gitse de iki ülke arasındaki kriz sonlanmadı.

Madrid'deki Büyükelçisini istişare amaçlı geri çeken Fas yönetimi, Batı Sahra ile Katalonya sorunları arasında bağlantılar kurarak Batı Sahra ile ilgili İspanya'nın net tavrı belli olmadığı sürece mevcut krizin bitmeyeceğini ileri sürüyor.

Körfez İşbirliği Konseyi, İspanya, Arap, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap Parlamentosu ve KİK'ten, Avrupa Parlamentosunun Fas'ın göçmen krizi politikasıyla ilgili kararına tepki - Son Dakika


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