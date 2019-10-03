Son Dakika Haberleri: Ardahan'da "Kültür Sanat Günleri" etkinliği
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Ardahan'da "Kültür Sanat Günleri" etkinliği

1 saat önce

Ardahan Belediyesi'nce "Kültür Sanat Günleri" etkinliği düzenlendi.

Ardahan'da

Ardahan Belediyesi'nce "Kültür Sanat Günleri" etkinliği düzenlendi.

Ardahan Kültür Sanat Bileşenlerinin de destek verdiği etkinlik, Dursun Akçam Kültür Evinde düzenlenen programla başladı.

Açılışta programında konuşan Belediye Başkanı Faruk Demir, bu tür etkinliklerle Ardahan'ı gelecekte kültür sanat kenti yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinliklerinde Ardahanlı yazarlar Dursun Akçam ve Ümit Kaftancıoğlu'na da yer vereceklerini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Belediye olarak bu tür etkinliklere tam destek veren bir anlayışa sahibiz. Bizim Ardahan için yapacak çok işimiz var. Bizler kentin kültürünü korumak için kültür sanat günlerini düzenlerken aynı zamanda mimari yapısına da sahip çıkıyoruz. Bu bizim ilk çalışmamız. Bundan sonrakilerin daha iyi olacağı müjdesini verebilirim."

Konuşmaların ardından CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konulu bir sunum yaptı.

Program, 6 Ekim'de sona erecek.

Ardahan Belediyesi, Dursun Akçam, Faruk Demir, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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