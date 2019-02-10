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Ardahan Donan Göl Üzerinde Muhteşem Şölen

1 saat önce

Donan göl üzerinde muhteşem şölenARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yaklaşık 123 kilometrekare yüzölçümü buzla kaplı Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölünde bu yıl 6'ıncısı yapılan Uluslararası Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Donan göl üzerinde muhteşem şölen

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yaklaşık 123 kilometrekare yüzölçümü buzla kaplı Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölünde bu yıl 6'ıncısı yapılan Uluslararası Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Ardahan'ın doğal ve turistik zenginliklerinin tanıtılması amaçlanan şölen Çıldır Gölü Belediye Sosyal Tesisleri mevkiinde yapıldı.

Etkinliğe, Vali Mustafa Masatlı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, çok sayıda vatandaş katıldı.

Yurdun dört bir yanının birbirinden güzel olduğunu söyleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Çıldır'da 6'ıncı kez tamamen donmak suretiyle bize sunduğu bu eşsiz güzelliği, geleneksel sporlarımızı yaşatmakla birlikte bu şölende birleştirerek çok güzel bir şekilde idrak ediyoruz. Her sene daha çok insan Çıldır'ın, Ardahan'ın dışından buralara geliyorlar. Allah'ın bu topraklara bahşettiği bu güzelliği yaşamış oluyorlar. Bugün televizyonlarının başında milyonlarca insan futbol, basketbol maçlarını izliyor. Bu sporlar elbette keyifli maddi ve manevi gelişimi için önemli. Ama bizim sporlarımızda keyifli ve değerli. Neden bizim geleneksel sporlarımızın kaybolmasını kabul edeceğiz de, tamamen batıdan gelmiş sporlarla hayatımızı devam ettireceğiz dedi.

Şölende konuşan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ise şunları söyledi

Yüzyıllardır pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, sayısız maddi ve manevi kültürel öğeyi bir araya getirmiş. Kıtalararası köprü kurmuş bu coğrafya pek çok farklı sosyal yapıyı bir arada yaşatabilmiştir. Burasıda bugün ülkemizin farklı kültürel zenginliklerini bir araya getiren çok güzel bir örnektir. Çıldır gölümüz bölgemizin 2'nci büyük gölü ve ülkemizin en derin ve donan tek gölüdür. Bu haliyle çok sayıda güzelilği bize sunmaktadır.

Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleninde, buz üzerinde Ahıska folklor ekibi gösterisi, gökbörü gösterileri, atı okçuluk, atlı cirit, rahvan, dörtnala, atlı kızak, buz pateni gösterileri izleyenleri adeta büyüledi. Çıldır Belediyesi tarafından yaptırılan kardan asker, bayrak ve Türkiye haritası katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Vali Mustafa Masatlı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Atlı kızağa binerek göl üzerinde gezinti yaptılar. Bilal Erdoğan atlı kızakla gezisi sırasında canlı yayın yaparak bol bol öz çekim yaptı. Vali Mustafa Masatlı, Bilal Erdoğan ve protokol üyeleri eskimo usulü balık ağını çektiler. Müsabakalarda attan düşen ciritçiler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:16 Kaynak: DHA

Şölen, Ardahan, Çıldır, Güncel
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