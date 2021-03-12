Ardahan ve Kars'ta "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi - Son Dakika

Ardahan ve Kars'ta, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kars'ta, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Valilikçe hazırlanan video gösterisinin sunulduğu programda, Gazi Kars Anadolu Lisesi öğrencilerince, Mehmet Akif Ersoy ve yaşadığı döneme ait fotoğrafların da yer aldığı sunum ile Ersoy'un ebedi yönü anlatıldı.

Alpaslan Lisesi öğrencileri ise İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan tiyatro gösterisini sundu.

İstiklal Marşı, Safahat'tan ezbere şiir okuma, İstiklal Marşı'na ilişkin slogan, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz tarafından ödülleri verildi.

Programın ardından Öksüz ve protokol üyeleri İl Halk Kütüphanesi'nde "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" konulu serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sarıkamış ilçesinde de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Ersoy'u anma günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ardahan

Ardahan'da Karagöl Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TOKİ Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu organizasyonundaki etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, okul müdürü Nesrin Yörükoğlu, İstiklal Marşı'nın önemini ifade eden bir konuşma yaptı.

Programa, Vali Hüseyin Öner ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Öğrenciler tarafından oratoryo ve Akif'in hayatını anlatan sinevizyon sunumu yapıldı.