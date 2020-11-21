Arkas Spor, yarın deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 7 maçını kazanan Arkas Spor, 16. hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligin ilk yarısını ertelenen Halkbank ve Haliliye Belediyespor karşılaşmaları dışında tamamladıklarını belirtti.

Son 7 maçlarını kazandıklarını hatırlatan Özden "Ligin ikinci yarısında çok zorlu maçlara çıkacağız. Galatasaray HDI Sigorta müsabakası da bunlardan biri olacak. İyi hazırlandık ve İstanbul'dan galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk yarısında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup olan Arkas Spor, rakibiyle yarın saat 20.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.