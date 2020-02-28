Arkasspor Başkent'te galibiyet arıyor

CEV Kupası çeyrek final ilk maçında hafta içi deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 yenilen Arkasspor, yarın Axa Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Ziraat Bankası ile karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

İzmir ekibi Başkent temsilcisini yenerek üst üste 6'ncı galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde son 3 haftaya girdiklerini ve normal sezonu yenilgi almadan tamamlamak istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Takımımızın yükselen bir form grafiği var. Bunu Başkent'te sürdürerek İzmir'e galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz" dedi.

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