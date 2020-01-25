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Arnavutluk Başbakanı Rama: "Türk halkının yanındayız"
6 saat önce
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.
Rama, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki depremle ilgili yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketledi.
Dost ülke Türkiye'de ağır bir depremden kaynaklanan korkunç bir felaket meydana geldiğini belirten Rama, söz konusu depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlattı. Paylaşımında Rama, "Türk halkının yanındayız. Allah'tan, ülke yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu trajediyle başa çıkmak için güç vermesini dua ediyorum." ifadelerini kullandı.
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