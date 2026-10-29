Arnavutluk Meclisi'nde protesto: Muhalefet kürsüyü işgal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arnavutluk Meclisi'nde protesto: Muhalefet kürsüyü işgal etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Arnavutluk Meclisi\'nde protesto: Muhalefet kürsüyü işgal etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arnavutluk Meclisi\'nde protesto: Muhalefet kürsüyü işgal etti
Haber Videosu

Arnavutluk’ta günlerdir süren hükümet karşıtı protestolar ve göstericilere uygulanan sert polis müdahaleleri, siyasi tansiyonu yükseltti. Sokaktaki öfke meclis salonuna taşınırken, muhalefet milletvekilleri eylemcilere yönelik şiddeti ve tutuklamaları protesto etmek amacıyla Genel Kurul’da konuşma kürsüsünü işgal etti.

Arnavutluk’ta haftalardır devam eden hükümet karşıtı protestolar, parlamentoda da gerginliğe neden oldu. Eylemcilere yönelik polis müdahalesini ve tutuklamaları protesto eden muhalefet milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu’nda konuşma kürsüsünü işgal etti.

MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ KÜRSÜYÜ ABLUKAYA ALDI

Genel Kurul oturumu sırasında gerilimin yükselmesi üzerine muhalefet milletvekilleri kürsünün etrafını sardı. Polis müdahalesine ve gözaltına alınan eylemcilere tepki gösteren milletvekilleri, ellerinde fotoğraflar ve protesto mesajları içeren dövizlerle eylem yaptı.

Milletvekilleri, sloganlar atarak hükümetin protestolara yönelik tutumunu eleştirdi.

MECLİS OTURUMUNDA GERGİNLİK TIRMANDI

Muhalefetin kürsü çevresindeki eylemi nedeniyle Meclis çalışmalarında aksama yaşandı. Güvenlik görevlileri, milletvekillerinin kürsü çevresindeki protestosu sırasında önlem almaya çalıştı. Yaşanan gerginlik nedeniyle Genel Kurul’daki görüşmeler durma noktasına geldi.

PROTESTOLAR ÜLKE GÜNDEMİNDEKİ YERİNİ KORUYOR

Arnavutluk genelinde günlerdir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve yaşanan arbede kamuoyunda tartışma yaratıyor.

Muhalefet, protestoculara yönelik müdahalelere ve tutuklamalara tepki gösterirken hükümete baskıyı sürdüreceği mesajını veriyor. Sokaklarda devam eden eylemlerin parlamentoya taşınması, ülkedeki siyasi gerilimin Meclis çalışmalarına da yansıdığını ortaya koyuyor.

Meclis Genel KuruluArnavutlukHükümetPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı Ülke kıyamete hazırlanıyor Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor
AVM’deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi Çok sayıda gözaltı var AVM'deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı var
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Tren istasyonunda katliam Görüntüler korkunç Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç
Depremde yerle bir olmuştu 3 yıl sonra bayram coşkusu geri döndü Depremde yerle bir olmuştu! 3 yıl sonra bayram coşkusu geri döndü
Tatil cennetini sel vurdu Seralar yerle bir oldu, evler çamura gömüldü Tatil cennetini sel vurdu! Seralar yerle bir oldu, evler çamura gömüldü
17:29
İstanbul’da taksiciler eylemde Martı TAG’ın ofisi önünde toplanıyorlar
İstanbul'da taksiciler eylemde! Martı TAG'ın ofisi önünde toplanıyorlar
16:58
Bahçeli ve Dervişoğlu’nun Anıtkabir’de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta’yı kızdırdı
Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 17:35:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Arnavutluk Meclisi'nde protesto: Muhalefet kürsüyü işgal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android