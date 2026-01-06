arsaVev 2025\'te %107 Büyüdü, 2026 Hedefleri Belirlendi

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, "2025 yılını yüzde 107 büyüme ile kapattık. 2026'ya girerken hedefimiz son derece net; daha hızlı değil, daha sağlam büyümek istiyoruz" dedi.

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, İstanbul'da bir otelde 2025 yılını değerlendirdiği, 2026 yılı hedeflerini açıkladığı basın toplantısı düzenledi. Mövenpick ve SOPAC yöneticilerinin de katılımıyla yapılan toplantıda şirketin Southern Pacific Insurance Corporation (SOPAC) ile imzaladığı 'Uluslararası Güvence Yapısı' anlaşmasının detayları, Balıkesir projesinde gerçekleşecek Mövenpick iş birliği ve 2026 yılında küresel ölçekteki hedefleri konuşuldu. Toplantıda ayrıca Accor Türkiye Premium, Orta Ölçekli & Ekonomi Markaları Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu da yer aldı.

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz yatırımcıya yalnızca bir tapu vermiyoruz, planlanmış bir gelecek sunuyoruz. Bizim için esas mesele lokasyon değil, o lokasyonda nasıl bir yaşam ve nasıl bir gelecek kurguladığımızdır. Bu bakış açısı, arsaVev'in tüm projelerine yön veren ana yaklaşımı oluşturuyor. 2025 yılı boyunca yatırımcıyla kurulan temasın niteliğini artırmaya odaklanan arsaVev, Türkiye'de ve yurt dışında fiziksel ve operasyonel varlığını güçlendiren adımlar attı. İstanbul'da Bağdat Caddesi üzerinde hayata geçirilen satış ofisi, markanın yatırımcıyla kurduğu ilişkinin yalnızca satış odaklı değil, deneyim ve aidiyet temelli bir yaklaşımla ele alındığını ortaya koydu. Bu yaklaşımın yurt dışındaki ilk somut örneği ise Atina'da geliştirilen proje oldu. arsaVev'in Avrupa pazarındaki ilk yatırım modeli olarak konumlanan Atina projesi, Türk yatırımcıyı yurt dışında planlı, şeffaf ve doğrudan arsaVev tarafından yönetilen kurumsal bir gayrimenkul yapısıyla buluşturmayı hedefledi. Lokasyon seçimi, hukuki altyapısı ve satış sürecinin uçtan uca arsaVev tarafından yürütülmesiyle proje, markanın "planlanmış gelecek" yaklaşımının uluslararası ölçekteki ilk uygulaması niteliğini taşıdı."

Öztürk, "Atina'da kazanılan bu operasyonel deneyimin ardından arsaVev, Berlin'de yurt dışındaki ilk satış ofisini açarak ihracat ve güven modelini bir adım ileri taşıdı. Berlin ofisiyle birlikte arsa ve konut ihracatı doğrudan kendi kurumsal yapısı üzerinden yönetilmeye başlandı. Biz, satış ofislerini yalnızca işlem yapılan alanlar olarak görmüyoruz, bu alanlar markamızın duruşunu yansıtan temas noktaları. Berlin ofisiyle ise önemli operasyonel bir kazanım elde ettik. Artık arsa ve konut ihracatını doğrudan kendi kurumsal yapımızla yönetmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Öztürk, "2025'in son döneminde arsaVev'in Southern Pacific Insurance Corporation (SOPAC) ile hayata geçirdiği uluslararası finansman sigortasının yatırım sürecine farklı bir standart kazandırdı. Bu sigorta sayesinde yatırım süreci yalnızca bugünün koşullarıyla değil, olası tüm senaryolarla ele alınıyor. Riskler yok sayılmıyor, yönetiliyor. Bu yaklaşım yatırımcıya somut, şeffaf ve kurumsal bir güvence sunuyor" diye konuştu.

Öztürk, "arsaVev'in Accor Group çatısı altındaki Mövenpick markası ile Balıkesir projesi için hayata geçirdiği otel yaşam ve yatırım anlayışını yeni bir boyuta taşıdı. Bu iş birliği ile erişilebilir olarak sunduğumuz Balıkesir projesinin hem yaşam hem de yatırım değeri katlanarak yükselecektir" dedi.

Öztürk, 2025 yılına dair değerlendirmelerini şu şekilde tamamladı:

"2025 yılında çağrı merkezimizin 1.852.787 telefon iletişiminin haricinde, yüz yüze 19.179 görüşme yapan Türkiye satış ofisleri sayımızı 15'e çıkardık. Toplam 11 projede toplam 266.053,49 metrekare karşılığı 3.531 arsa satışı gerçekleştirdik. Bu performansla yılı bir önceki yıla kıyasla yüzde 107 büyüme ile kapattık. 2026'ya girerken hedefimiz son derece net; daha hızlı değil, daha sağlam büyümek istiyoruz. Yeni yurt dışı ofisleri, uluslararası güvence modellerinin daha geniş ölçekte uygulanması ve arsaVev Club'ın güçlü bir ekosisteme dönüşmesi, önümüzdeki dönemin ana odak alanları olacak."

Öztürk, "Geliştirmiş olduğumuz ev getirili arsa modeli yani arsa satın alıp insanların ev sahibi olduğu model hem bizim yapmış olduğumuz yenilikler. Bu modelin kendisi gerçekten bir karşılık buldu. Bizim için mutlu edici bir yıl geçti diyebilirim. Çok önemli yeniliklerimiz var. Bunlardan en önemlisi ev getirili arsa modelimizdeki yapım risklerine karşı uluslararası sigorta şirketiyle bir teminatlandırma yapıldı. Bu 2026'da gelecek tüm projelerimizde de olacak. Bu yenilikle birlikte yine yeni ve inovatif faaliyetle birlikte 500 bin metrekarenin üzerinde bir arsa satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 5 bin civarında da bir satış hedefliyoruz. Umarım sadece bizim şirketimiz için değil tüm Türkiye'deki iş insanları ve iş dünyası için bereketli, güzel bir yıl olur" ifadelerini kullandı. Toplantıda Accor Grup adına söz alan Accor Türkiye Premium, Orta Ölçekli & Ekonomi Markaları Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu ise arsaVev iş birliğini şu sözlerle ifade etti:

"Accor olarak, arsaVev'in Balıkesir projesinde Mövenpick markamız ile yer alacağımız için oldukça mutluyuz. Accor'un, 110'dan fazla ülkede 5.700'ün üzerinde oteli bulunurken, Türkiye'de premium ve ekonomi olmak üzere birçok farklı segmentte 15 şehirde, 15 marka, 82 otel ve 17 bin 158 oda ile hizmet veriyoruz. 40'tan fazla ülkede, 130'un üzerinde otel ve resort ile faaliyet gösteren Mövenpick markamızla ise misafirlerine ve yerel topluluklara ilham veren, kalıcı anılar ve insani bağlar oluşturan deneyimler sunuyoruz. İki güçlü markanın böyle bir projede iş birliği yapması yatırımcılar ve Türkiye turizmi adına oldukça sevindirici bir gelişme olurken, Accor'un Türkiye pazarına duyduğu bağlılığının ve taahhüdünün güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor."

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"arsaVev, 2025 yılında hayata geçirdiği arsaVev Club ile yatırımcı ilişkilerini de yeni bir boyuta taşıdı. arsaVev Club, bir sadakat programının ötesinde bir topluluk anlayışı sunuyor, yatırımcıyla kurulan ilişkinin yeni bir aşamasını temsil ediyor. Kadınların yer aldığı spor branşlarına ilgisini devam ettiren arsaVev, 2025 yılında Hatay Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın isim sponsoru oldu. "