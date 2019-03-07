Son Dakika Haberleri: Artvin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü

Artvin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü

2 saat önce

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Artvin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü, System.String[]
Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Artvin Valiliğince Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Kurtuluşunun 98. yıl dönümünde geçmişten günümüze Artvin" konulu sinevizyon gösteriminin ardından Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Kurtulgan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin halkının ilk günkü kurtuluş coşkusunu ilelebet yüreğinde yaşayacağını belirterek, "Bu güzel şehri 98 yıl önce canları pahasına bizlere emanet eden Halit Paşa'yı, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kazım Karabekir'i, Çiçek Nine'yi ve isimsiz kahramanları minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Kocatepe, 7 Mart'ın, Artvin aşklarının yeniden yeşerdiği önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın dört bir köşesine yayılmış, cennet kentin çocuklarının doğum günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girdikleri şiir ve kompozisyonları seslendirdi.

Artvin Belediyesi Öztürk Serengil Sahnesi Tiyatro Ekibi'nin oratoryo sahnelediği törende, Karadeniz Bakır İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sundu.

Tören, Artvin Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.

Törene, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:02 Kaynak: AA

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