Arvas: "Van'ı sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir kent yapma hedefimiz var" - Son Dakika

Arvas: "Van'ı sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir kent yapma hedefimiz var"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda gençlerin spor yapabileceği ve boş vakitlerini değerlendirebileceği alanları hızla yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, "Van'ı sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir kent yapma hedefimiz...

Arvas:

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda gençlerin spor yapabileceği ve boş vakitlerini değerlendirebileceği alanları hızla yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, "Van'ı sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir kent yapma hedefimiz var" dedi.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Erciş ilçesini ziyaret eden Van Milletvekili Arvas, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte esnafı ziyaret ederek, mahallelerde yapılan asfalt çalışmalarını inceledi. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın katılımıyla Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Yaşar'ı ziyaret eden Milletvekili Arvas ve beraberindeki heyet, Erciş Şehir Stadyumundaki çalışmaları da inceledi. Erciş Spor Salonunda genç sporculara da bir araya gelen Milletvekili Arvas, sporun yaygınlaştırılması ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla sporseverler ve özellikle gençler için daha iyi şartlar sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Arvas, "Bu gaye ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, kendi potansiyellerini keşfedebilmelerine imkan sağlamak için Erciş Şehir Stadyumunu yeniliyoruz. Bu kapsamda bakım, onarım, alt zemin ve tel örgü çalışmaları yapılacaktır. Uzun yıllardır kullanıldığı için ömrünü tamamlamış olan saha zemini, UEFA standartlarında sentetik çim saha olarak yenileniyor. Ayrıca saha etrafında atletizm sporuna imkan sağlayacak şekilde dört parkurlu bir koşu alanı Erciş'e kazandırılıyor. Aynı şekilde İpekyolu Futbol Sahası, Tuşba ilçesi Sanayi Sahası ve Gevaş ilçemizde bulunan futbol sahasında da bakım onarım çalışmalarına başlanılmıştır. İpekyolu sahasında mevcut tribün ve soyunma odaları yeniden onarılarak faaliyete alınıyor. Ayrıca saha yanında 4 adet nizami tenis kortu yapılıyor. Bu alanda birde atletizm teknik branşları için bir düzenleme yapılıyor. Tuşba Sanayi Sahası da UEFA standartlarında ve büyütülerek nizami ölçülerde yapımına başlandı. Aynı şekilde Gevaş futbol sahasının UEFA standartlarında ve büyütülerek nizami ölçülerde yapımına başlandı. Burada 300 kişilik yeni bir tribün yapılacak ve soyunma odaları tamamen revize edilecek" dedi.

Milletvekili Arvas, AK Parti döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığının yeniden kurulduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda gençlerin spor yapabileceği ve boş vakitlerini değerlendirebileceği futbol, basketbol ve voleyboldan oluşan mahalle tipi spor sahalarını da hızla yaygınlaştırdıklarını kaydetti. Gençlik ve Spor Bakanı ile yapılan görüşmeler neticesinde Van'da birçok yatırımın planlandığını ifade eden Arvas, pandemi salgını nedeniyle bu yatırımların biraz geciktiğini belirtti. Arvas, "Günümüzde yapılan spor dalları arasında futbolun önemi ve yeri tartışılmazdır. Yüz binlerce kişi sporcu olarak, milyonlarca kişi de seyirci olarak futbol sporuna bir şekilde katılım sağlıyor. Oynayanları ve seyredenleri açısından baktığımızda milyonlarca kitleyi peşinden sürükleyen büyük bir endüstri görüyoruz. Dolayısıyla futbol her kesimden mesleki konumları ve statüleri ne olursa olsun tüm insanların yaşamlarını renklendiren geniş bir spor branşıdır. Ayrıca futbol her zaman yapısı gereği hemen hemen her alanda kolayca oynanabilen basit bir kitle eğlence aracı olmuştur. Bizim çocukluğumuz döneminde de her tarafı futbol sahası olarak kabul eder ve oynardık. Yeter ki oynayacağınız bir topunuz olsun. Ama bugün kabul edelim ki içinde bulunduğumuz teknoloji çağında spor sahaları, malzemeler ve gelişmeler futbola ilgiyi daha da arttırmış ve ivme kazandırmıştır" diye konuştu.

Erciş Şehir Stadyumunun yeni haliyle daha keyifli bir spor yapma ve izleme imkanı sağlayacağını söyleyen Arvas, "Aynı şekilde İpekyolu, Tuşba ve Gevaş ilçelerimizde yenilenme çalışmaları devam eden sahalarımız da daha kaliteli bir hizmet verecektir. Sosyal hayatı etkileyecek ve değer katacak bu yatırımların sporcularımıza ve sporseverlere hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen kaymakamlarımıza, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Arvas: Van'ı sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir kent yapma hedefimiz var
Arvas: Van'ı sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir kent yapma hedefimiz var
Arvas: Van'ı sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir kent yapma hedefimiz var

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, AK Parti, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Arvas: 'Van'ı sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir kent yapma hedefimiz var' - Son Dakika


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