Asgari Ücret için Mart'ta Yeniden Zam Talebi

08.02.2026 16:55
Asgari Ücret İnisiyatifi, Mart'ta asgari ücretin yeniden güncellenmesi için meydanlarda olacak.

(ANKARA) - Asgari Ücret İnisiyatifi, "Asgari Ücrete Mart'ta yeniden zam" talebiyle Sakarya Caddesi'nde açıklama yaptı. Açıklamada, "Asgari ücret zammı, bir oldubitti ile aralık ayında belirlenmiş olsa da bu süreç bizim için bitmemiştir. Mart ayında asgari ücretin yeniden güncellenmesi için meydanlarda olacağız. Bilimden, emekten ve adaletten yana saf tutan herkesi bu haklı mücadeleye omuz vermeye davet ediyoruz" denildi.

Asgari Ücret İnisiyatifi, "Asgari ücrete martta yeniden zam" talebiyle Sakarya Caddesi'nde açıklama yaptı. Açıklama sırasında "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları atıldı.

Asgari Ücretle Çalışanlar Derneği, Birleşik Siyaset, Çaycuma Çevre Gönüllüleri Platformu, Dayanışma Datça, Datça Demokrasi Platformu, Datça Sağlık Meclisi, DEM Parti Emek Komisyonu, Devrimci Parti, Doğu Güneydoğu Dernekler Platformu, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Emekli Meclisleri Sendikası, Enternasyonal Dayanışma, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Jineps Gazetesi, Muğla Su İnisiyatifi, Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, Sinop Kent Konseyi Ekoloji Meclisi, Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği, Sosyalist Dayanışma Platformu, Sosyalist Emekçiler Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), Toplumsal Özgürlük Partisi, Yeşil Sol Parti, 2021 Tüm Emekli Sen katılımıyla hazırlanan ortak açıklamayı Durdane Özdemir okudu.

Özdemir, Asgari Ücret İnisiyatifi olarak bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'da ortak açıklama yapıldığını belirtti.

"Bugün emeklinin cebinde kalan sadaka sadece 94 liradır"

TÜİK'in, yıllık resmi enflasyon oranını yüzde 30,65 olarak açıkladığını, Aralık 2025 enflasyonunun ise yüzde 0,89 olduğunu belirten Özdemir, Ocak 2026 enflasyonunun ise yüzde 4,84 olarak duyurulduğunu anımsattı. Özdemir, özetle şunları söyledi:

"Aralıkta düşen enflasyon, ocak'ta uçtu. 23 yıllık AKP iktidarları döneminin neredeyse tümünde hep aynı senaryoyu izledik: Ocak ayı enflasyonu, bir önceki yılın aralık ayı enflasyonundan yüksek çıktı, kaybeden hep emekçiler oldu. Resmi verilerin bile 11 aylık enflasyonu yüzde 29,74 olarak gösterdiği bir tabloda, aralık ayında yapılan yüzde 27'lik zam daha asgari ücretlinin eline geçmeden enflasyon karşısında ezildi. Ocak ayı verileriyle birlikte asgari ücretin bin 358 lirası çoktan buharlaştı; alım gücü 26 bin 699 liraya indi. Emekliyi de aynı sefalete mahküm ettiler. 'İyileştirme' dedikleri bin 62 liranın 968 lirasını enflasyonla geri aldılar; bugün emeklinin cebinde kalan sadaka sadece 94 liradır."

"Asgari ücret, bir ailenin karnını üç öğün simitle doyurmasına dahi yetmiyor"

Asgari Ücret İnisiyatifi olarak yapılan yüzde 27'lik zammın sadece geçmiş kayıpları karşılamaktan uzak olmakla kalmayıp 2026 yılı boyunca emekçinin cebinden çalınacak olan alım gücünün de tescili anlamına geleceğini meydanlarda haykırdık. Bizler, Asgari Ücret İnisiyatifi olarak ilan ediyoruz: Gerçek enflasyonun altında kalan, daha cebimize girmeden eriyen bu zam, sosyal ve bilimsel olarak hükümsüzdür. 30 bin lirayı aşan açlık sınırı karşısında 28 bin liralık asgari ücret, 'asgari' bir yaşam değil, sefalet demektir. BİSAM verileri gerçeği tüm çıplaklığıyla önümüze koyuyor; asgari ücretle geçinmeye çalışan dört kişilik bir ailenin her ferdi için öğün başına düşen pay yalnızca 22 lira. Asgari ücret, bir ailenin karnını üç öğün simitle doyurmasına dahi yetmiyor. Ülke ekonomisi büyürken, o zenginliği yaratan emekçinin payı her geçen gün küçülüyor.

"Yetkili konfederasyonlar sorumluluktan kaçarak masayı sahipsiz bıraktı"

Asgari ücretin miktarını, kar hırsıyla gözü dönmüş patronlar ve sermayenin sadık bekçiliğini yapan siyasi iktidar değil; bizzat bu zenginliği yaratan emekçilerin iradesi belirlemelidir. Yetkili konfederasyonların sorumluluktan kaçarak masayı sahipsiz bırakması, sessizliğe bürünerek bu sefalet dayatmasına dolaylı yoldan ortak olması kabul edilemez. Asgari ücret zammının belirleneceği süreçte boşalan her mevziyi dolduracak olan, emekçilerin öncüleridir.

"Asgari ücretli emekçinin hakkını sahipsiz bırakmayacağız"

Asgari ücret zammı, bir oldubittiyle aralık ayında belirlenmiş olsa da bu süreç bizim için bitmemiştir. Mart ayında asgari ücretin yeniden güncellenmesi için meydanlarda olacağız. Bilimden, emekten ve adaletten yana saf tutan herkesi bu haklı mücadeleye omuz vermeye davet ediyoruz. Geçinebilmek ve büyümeden payımızı alabilmek için, gerçek enflasyona ve milli gelire oranlı asgari ücret için, asgari ücrete martta yeniden zam mücadelesini hep birlikte büyütelim."

Ortak açıklamanın ardından söz alan Emekçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Ilgın Gürses ise "Yılda 4 kere asgari ücrete zam alana kadar bu mücadelemiz devam edecek" dedi.

"Geçinmekte her sene daha da zorlanıyoruz"

Protestoculardan Semanur Güler ise ANKA Haber AJansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ben ODTÜ'de yüksek lisans yapıyorum. Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldum, siyaset bilimi bitirdim. Hala aslında işim yok. Birçok yere başvuruyorum. Bana asgari ücretle geliyorlar. Ben de kalifiye bir eleman olduğumu düşünerek bunları aslında reddediyorum. Çünkü verdiğim emeğe karşılık asgari ücreti kabul etmiyorum... Birçok yere başvurdum. Özelde kamuda ama özeldekiler özellikle asgari ücretle geliyorlar. Kalifiye bir eleman olduğumu düşünüyorum. Aslında bunu verdiğim emeğe karşılık gelmeyeceğini düşünerek reddediyorum. Ama bu şekilde yine de aslında bağımlı bir şekilde yaşıyorum. Aslında ekonomik olarak sıkıntı çekiyoruz. Benim annem de senelerin öğretmeni ama ona rağmen ona da verilen zamlar yeterli kalmıyor. Biz kalabalık bir aileyiz. Geçinmekte zorlanıyoruz ve her sene daha da zorlanıyoruz. Kardeşlerimle, ailemle birlikte. AKP'den hesabı emekliler soracak."

Kaynak: ANKA

