Asgari ücrette yeni hazırlık tartışma yarattı: Çok büyük bir kaosa neden olur

Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumların üzerinde çalıştığı bölgesel ve sektörel asgari ücret modeli kamuoyunda değerlendirilmeye devam ediyor. Hazırlık sürecinde farklı sektörlerin iş gücü maliyetleri ile şehirler arasındaki yaşam giderleri dikkate alınarak alternatif uygulamalar incelenirken, uzmanlardan da dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Çalışmanın temel hedefleri arasında çalışanların alım gücünün korunması, istihdamın artırılması ve işletmelerin rekabet gücünün desteklenmesi yer alıyor. Düzenleme hayata geçirilmeden önce işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerinin alınması, nihai kararın ise yapılacak analizlerin ardından verilmesi planlanıyor.

"ÇOK BÜYÜK BİR KAOSA NEDEN OLUR"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye'de asgari ücretin yalnızca çalışan maaşını belirleyen bir unsur olmadığını belirterek, bölgesel ücret uygulamasının ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Karakaş, "Türkiye'de asgari ücret bir mihenk taşı. Bunu bölgesel bazda belirlediğiniz zaman çok büyük bir kaosa neden oluyorsunuz. Defalarca gündeme gelmesine rağmen uygulamaya konulmamasının nedeni de çok büyük bir sistem krizine yol açacak olması." ifadelerini kullandı.

"100'DEN FAZLA UYGULAMA ETKİLENİR"

Asgari ücretin yalnızca maaşları değil, sosyal güvenlik sisteminin birçok unsurunu da doğrudan etkilediğini vurgulayan Karakaş, istirahat ödeneği, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, sosyal yardımlar ve SGK idari para cezaları dahil 100'den fazla uygulamanın asgari ücrete endeksli olduğunu söyledi.

Karakaş, "Asgari ücreti değiştirdiğiniz zaman bu parametrelerin tamamını yerinden oynatmış oluyorsunuz." dedi.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş

"İŞÇİ GÖÇÜ BAŞLAYABİLİR"

Karakaş, bölgesel asgari ücret uygulanması halinde düşük ücret belirlenen illerden daha yüksek ücret verilen bölgelere iş gücü hareketliliğinin yaşanabileceğini belirtti.

Bunun sonucunda bazı illerde işverenlerin nitelikli çalışan bulmakta zorlanabileceğini ifade eden Karakaş, mevcut şartlarda böyle bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini beklemediğini söyledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin

"SİSTEMİN DEĞİŞMESİ KOLAY GÖRÜNMÜYOR"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin ise Türkiye'de halen tek tip ulusal asgari ücret sisteminin uygulandığını hatırlattı.

Zengin, bazı ülkelerde ücretlerin bölgenin gelişmişlik düzeyi, yaşam maliyeti ve sektörün özelliklerine göre belirlendiğini, ancak bu modellerin iş gücü göçü ve denetim açısından çeşitli riskler barındırdığını ifade etti.

Türkiye'de tek tip asgari ücret sisteminin yerleşmiş bir uygulama olduğunu belirten Zengin, kısa vadede sistemin değişmesinin kolay görünmediğini dile getirdi.