Aşı gönüllüsü Rektör Özkan: Yüzde 60'ımız aşı olmazsa savaşma şansımız yok - Son Dakika

Aşı gönüllüsü Rektör Özkan: Yüzde 60'ımız aşı olmazsa savaşma şansımız yok

29.12.2020 12:35
Aşı gönüllüsü Rektör Özkan: Yüzde 60'ımız aşı olmazsa savaşma şansımız yok, System.String[]

ÇİN aşısını gönüllü olarak ilk yaptıran isimler arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Yüzde 60'ımız eğer aşı olmaz ise, bununla savaşma şansımız yok. Ben aşıya güveniyorum.

ÇİN aşısını gönüllü olarak ilk yaptıran isimler arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Yüzde 60'ımız eğer aşı olmaz ise, bununla savaşma şansımız yok. Ben aşıya güveniyorum. ya aşı olacağız ya kovid olacağız" dedi.

Çin'den getirilen, Sinovac firmasının testlerine gönüllü katılıp, aşıyı Türkiye'de ilk yaptıranlar arasında bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, aşı karşıtları veya aşıya karşı güvensizliği olanlara seslendi. Daha önce, yaptırdığı 2 dozun ardından antikorlarının çok yüksek seviyede olduğunu açıklayan Prof. Dr. Özkan, "Ben ilk gönüllüydüm, hatta Faz3'e girerken gönüllü olmam gerektiğini düşündüm. Sonuçta bir şeyi buraya getirtiyorsunuz ve siz olmuyorsunuz, bu çok da vicdana uygun değil. Bu anlamda çok iyi hissediyorum kendimi. İki doz aşı yapıldı ama Faz3 hala devam ediyor, kırılmadı. Faz3 kırıldıktan sonra kime aşı denk geldi kimin antikoru var, bunu daha iyi göreceğiz. Ama Endonezya'dan aldığımız bilgilerde aşının çok güvenli olduğu, çok ciddi yan etkilerinin olmadığı. Bizde de gördüğümüz kadar çok ciddi miktarda yan etkimiz yok. O güzel bir şey" dedi.

'YA AŞI OLACAĞIZ YA COVID'Aşı karşıtlığı veya güvensizliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Özkan, "Yeni olan her şeye insanoğlu bir şekilde uzak mesafe koyabiliyor bazen. Ben bunu doğal karşılıyorum. Ama insanlar gerçeği gördükçe buna ısınacak ve bir süre sonra bence aşı karşıtlığından sonra aşıyı bulma savaşına girecek. Ben sürecin en kısa zamanda bu yönde evrileceğini düşünüyorum. Ben aşı olduğum için bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, şu anda sadece çocuklara yapamıyoruz. Çocuklar dışında bence bütün gruplar Sağlık Bakanlığı ve firmanın endikasyon koyduğu herkesin olması gerekiyor. Çünkü yüzde 60'ımız eğer olmaz ise bununla savaşma şansımız yok. Ben aşıya da güveniyorum. ya aşı olacağız ya kovid olacağız" diye konuştu.300 GÖNÜLLÜAşıyla ilgili hastane yetkililerinden yapılan bilgilendirmede ise şu anda 300 gönüllünün katıldığı, bir kısmının ikinci doz aşılarının da yapıldığı belirtildi. Rektör Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan ilk dozu olduktan sonra çok ciddi talep oluştuğu da belirtilen açıklamada, "Çok ciddi bir yan etki görmedik. Bir sorun da yaşamadık, son derece güzel çalışmalarımız hala yürüyor" denildi.ACİL SERVİS BAŞVURULARI AZALDIKoronavirüs vaka sayılarıyla ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu, acil servislere başvuruların azaldığını belirterek, özellikle izolasyon önlemlerinden sonra bariz bir azalma olduğunu açıkladı. Doğal olarak hastane yatışları ve yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısının da azaldığını kaydeden Prof. Dr. Terzioğlu, "Sistemi en çok zorlayan şeylerden bir tanesi çok fazla hastanın olup, çok fazla yoğun bakım ihtiyacı hasta olması. Yoğun bakım yatakları tüm ülkelerde belli sayıda oluyor. Teknolojik cihazlar olması nedeniyle bu zorlanma da doğal olarak azalıyor, bu önlemler neticesinde. Bizim yoğun bakım ünitelerimiz de büyük ölçüde rahatladı. Bizde de çok bariz rahatlama oldu" dedi.MASKE-MESAFE ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYORProf. Dr. Terzioğlu, şu uyarıda bulundu;

"Vatandaşlarımızın bilmesi gereken şey bu hastalığın enfeksiyonunun daha çok temasla olduğu. O yüzden maske ve mesafenin korunmaya devam edilmesi gerektiği, aşı olsanız bile buna devam etmeniz zorunluluğu olduğu, yani belli bir aşı belli bir sayıda ünite gerçekleştikten sonra yine tabi Sağlık Bakanlığı'mızın önerileriyle bu önlemlerin kaldırılabileceği, o güne kadar mutlaka bunlara hep beraber çok dikkat etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bu bilinçte olursak bu enfeksiyonu hep beraber millet olarak yenebileceğimizi düşünüyorum."


Aşı gönüllüsü Rektör Özkan: Yüzde 60'ımız aşı olmazsa savaşma şansımız yok
Aşı gönüllüsü Rektör Özkan: Yüzde 60'ımız aşı olmazsa savaşma şansımız yok
Aşı gönüllüsü Rektör Özkan: Yüzde 60'ımız aşı olmazsa savaşma şansımız yok
Aşı gönüllüsü Rektör Özkan: Yüzde 60'ımız aşı olmazsa savaşma şansımız yok

Çin Halk Cumhuriyeti, Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşı gönüllüsü Rektör Özkan: Yüzde 60'ımız aşı olmazsa savaşma şansımız yok - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak Karabağ'da SİHA'ların darmadağın ettiği Ermenistan, Rusya'nın 10 yıl önce ürettiği İHA'ları satın alacak Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı
Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 5 ilçe teşkilatı daha görevi bıraktı Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 5 ilçe teşkilatı daha görevi bıraktı         
12:28
Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti         
12:08
Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu         
11:56
Türkiye'de il bazında en yüksek asgari ücret Kırklareli Belediyesi'nde: 3.520 TL Türkiye'de il bazında en yüksek asgari ücret Kırklareli Belediyesi'nde: 3.520 TL         
11:49
Çocuklarına duyduğu özlemi, kocasının hediye ettiği Pamuk'la gidermeye çalışıyor Çocuklarına duyduğu özlemi, kocasının hediye ettiği Pamuk'la gidermeye çalışıyor         
11:23
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı         
10:39
Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti         
10:30
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak         
10:06
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor         
09:59
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek         
09:41
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir         
08:30
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 12:39:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşı gönüllüsü Rektör Özkan: Yüzde 60'ımız aşı olmazsa savaşma şansımız yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei