Asi Nehri'ndeki Su Sümbülleri Temizlendi
13 dakika önce
Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nden doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümlerini kaplayan su sümbülleri temizlendi.
Lübnan
'ın Bekaa Vadisi
'nden doğan, Suriye
'den geçerek Hatay
'ın Samandağ
ilçesinden Akdeniz
'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümlerini kaplayan su sümbülleri temizlendi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, nehir yüzeyindeki su sümbüllerini temizlemek için başlattıkları çalışmaları tamamladı.
Çok sayıda işçi ve nehre indirilen mini ekskavatör yardımıyla yapılan çalışmalarla nehir istilacı bitkilerden arındırıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bayram Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 400 metrelik alan üzerinde birikmiş olan su sümbülü sorununu çözmek için nehre araç indirerek temizlik çalışmaları yaptıklarını belirtti.
Öksüz, Asi Nehri'ndeki kirliliği ve su sümbüllerinin yayılmasını önlemek için temizlik çalışmalarına bölgesel olarak devam edileceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:00 Kaynak: AA
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