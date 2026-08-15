Aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu: İşte takılan para

Ankara'da Celali aşireti tarafından düzenlenen sünnet düğününde gecenin sonunda 11 milyon milyon lira toplandı.

SÜNNET DÜĞÜNÜNE 3 BİN KİŞİ KATILDI

Ankara'da Celali aşireti mensubu Yunus Nazik ve Melike Nazik çiftinin oğlu Berdan Çağrı Nazik'in sünnet düğünü yapıldı. Bir düğün salonunda yapılan ve Celali aşiretine mensup 3 bin kişinin davet edildiği düğünde; yüzlerce kişi takı ve para taktı.

11 MİLYON LİRA, DAİRE VE ARABA

Düğünün sonunda aileye yaklaşık 11 milyon lira takı, çeşitli lüks aksesuarlar ile 3+1 daire ve bir araba hediye edilirken, takı masasında nakit paralardan tepe oluştu.

Nakit paralar büyük bir valize güçlükle sığdırıldı.