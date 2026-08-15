Aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu: İşte takılan para
Ankara'da Celali aşireti tarafından düzenlenen sünnet düğününde gecenin sonunda 11 milyon milyon lira toplandı. Töreninde ayrıca 3+1 daire, lüks araba ve çeşitli lüks aksesuarlar da takıldı.
Ankara'da Celali aşireti tarafından düzenlenen sünnet düğününde gecenin sonunda 11 milyon milyon lira toplandı.
SÜNNET DÜĞÜNÜNE 3 BİN KİŞİ KATILDI
Ankara'da Celali aşireti mensubu Yunus Nazik ve Melike Nazik çiftinin oğlu Berdan Çağrı Nazik'in sünnet düğünü yapıldı. Bir düğün salonunda yapılan ve Celali aşiretine mensup 3 bin kişinin davet edildiği düğünde; yüzlerce kişi takı ve para taktı.
11 MİLYON LİRA, DAİRE VE ARABA
Düğünün sonunda aileye yaklaşık 11 milyon lira takı, çeşitli lüks aksesuarlar ile 3+1 daire ve bir araba hediye edilirken, takı masasında nakit paralardan tepe oluştu.
Nakit paralar büyük bir valize güçlükle sığdırıldı.
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