Son Dakika Haberleri: Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor.
Son Dakika 3. Sayfa Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor. - Son Dakika

Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor.

6 saat önce

Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor.

Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor... Yurt genelinde Kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Mobese kameralarında

Kars'ta kamyonetin çarptığı tanker devrildi

Kütahya'da taksi aniden yola çıkan traktörü hurdaya çevirdi

Muş'ta hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi

Burdur'da sürücü durduramadığı tır ile Işıklarda bekleyen araçları biçti

YURT - TOPLU - Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt genelinde Kasım ayında meydana gelen ve MOBESE kameraları tarafından görüntülenen kazaların bir bölümünü paylaştı. Yayınlanan kaza görüntüleri dehşete düşürürken, kazaların genel sebebinin ise yine aşırı hız ve kural ihlalleri olduğu görüldü.

Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor.

Kütahya, Burdur, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı
Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 22:37:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]