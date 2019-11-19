Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor... Yurt genelinde Kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Mobese kameralarında
Kars'ta kamyonetin çarptığı tanker devrildi
Kütahya'da taksi aniden yola çıkan traktörü hurdaya çevirdi
Muş'ta hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi
Burdur'da sürücü durduramadığı tır ile Işıklarda bekleyen araçları biçti
YURT - TOPLU - Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt genelinde Kasım ayında meydana gelen ve MOBESE kameraları tarafından görüntülenen kazaların bir bölümünü paylaştı. Yayınlanan kaza görüntüleri dehşete düşürürken, kazaların genel sebebinin ise yine aşırı hız ve kural ihlalleri olduğu görüldü.